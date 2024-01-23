"جيل الإسكندرية" يثمن التعاون المصري-الروسي في محطة الضبعة النووية

أشاد الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أمين عام محافظة الإسكندرية، بالخطوة الكبيرة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال صب الخرسانة الأولى فى أساس وحدة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عبر اتصال فيديو "كونفرانس".

وجاء في بيان للحزب، أن مصر تقترب من تحقيق حلمها النووى بدخولها عصر التكنولوجيا النووية السليمة حيث يخدم امتلاك التكنولوجيا النووية السليمة فى مصر فى عمليات إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، إضافة لإفادة قطاعات صناعية وزراعية والعديد من المجالات الآخرى.

الخطة تسير في الاتجاه السليم

وقال الدكتور عمر عوض، إه طالما بدأت الإنشاءات الخرسانية فهذا يعني أن الخطة الخاصة ببناء المفاعل النووي بمحطة الضبعة تسير في الاتجاه السليم، وأن تربة المفاعل الرابع جاهزة للصبة الخرسانية من جميع المواصفات.

أكد أن المفاعلات النووية على مستوى العالم مشروع سياسي أكبر منه كهرباء ويحكمه السياسة أكثر منه الفنيات وله مغزى "كبير جدا"، مضيفا أن محطة الضبعة النووية من أهم المشروعات المشتركة بين مصر وروسيا، وإنجازها سيساهم في تعزيز الطاقة وتطوير الصناعات الحديثة وتوفير فرص عمل للمختصين.