الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلماني: مشروع "مترو إسكندرية" يهدف لربط المدينة من أبوقير شرقا حتى برج العرب غربا

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

قال النائب الصافي عبد العال الصغير عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إن مشروع تحويل خط قطار سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي يأتي ضمن المشروعات التنموية والتطوير الذي تشهده المحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإنشاء وتطوير المشاريع القومية داخل البلاد.

 

وأضاف، أن المشروع يهدف إلى ربط مدينة الإسكندرية من أبوقير شرقًا حتى برج العرب غربًا؛ على مراحل مختلفة لتخفيف الزحام المروري، وتسهيل حركة النقل للمواطنين على مستوى محافظة الإسكندرية بالإضافة إلى توفير استهلاك الوقود لأنه يعمل الطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة.

 

وأوضح، أن المشروع كان حلما وأصبح حقيقة وواقع يسهم في تغيير وجه الحياة تمامًا في المدينة الساحلية باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية للمخطط العام لمنظومة النقل الجماعى،  وأن تعمل على خلق منظومة متكاملة للنقل الجماعي، لتصبح وسائل نقل جماعية سريعة حضارية تناسب القيمة التاريخية للإسكندرية، مع خلق محاور طولية وعرضية للربط بين طريق الكورنيش وطريق الحرية ومحور المحمودية.

 

كان المهندس البديوى السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية،  أكد أن مشروع مترو إسكندرية يمثل  حلما اقترب من الحقيقة لكل أهالى عروس البحر المتوسط، والمقرر أن يربط بين محطة مصر حتى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى بدء من 5/1/2024 لبدء تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية أبوقير / محطة مصر.

وأوضح المهندس البديوى،  أن وزارة النقل تقوم  ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

برلماني سكندري مشروع مترو اسكندرية بتوجيهات السيسي أبوقير ببرج العرب

مواد متعلقة

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 101 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة

أقدم مبيض نحاس بالإسكندرية : ورثت المهنة عن والدي

السجن المشدد 3 سنوات لربه منزل لتزويرها محرر رسمي بالإسكندرية

9 ملايين جنيه غرامة لمركز صيانة وهمى يستغل علامات تجارية بالإسكندرية

حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة للتزوير والنصب على رواد الأحوال المدنية بالإسكندرية

حبس عاطل لحيازته 17 كيلو حشيش فى برج العرب

حبس متهمين لحيازتهما كمية من الهيروين بقصد الاتجار في العامرية بالإسكندرية

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة عالميا ومحليا

ضبط 44 قطعة سلاح و230 قضية مخدرات وتنفيذ 54773 حكمًا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة