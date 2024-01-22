برلماني: مشروع "مترو إسكندرية" يهدف لربط المدينة من أبوقير شرقا حتى برج العرب غربا

قال النائب الصافي عبد العال الصغير عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إن مشروع تحويل خط قطار سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي يأتي ضمن المشروعات التنموية والتطوير الذي تشهده المحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإنشاء وتطوير المشاريع القومية داخل البلاد.

وأضاف، أن المشروع يهدف إلى ربط مدينة الإسكندرية من أبوقير شرقًا حتى برج العرب غربًا؛ على مراحل مختلفة لتخفيف الزحام المروري، وتسهيل حركة النقل للمواطنين على مستوى محافظة الإسكندرية بالإضافة إلى توفير استهلاك الوقود لأنه يعمل الطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة.

وأوضح، أن المشروع كان حلما وأصبح حقيقة وواقع يسهم في تغيير وجه الحياة تمامًا في المدينة الساحلية باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية للمخطط العام لمنظومة النقل الجماعى، وأن تعمل على خلق منظومة متكاملة للنقل الجماعي، لتصبح وسائل نقل جماعية سريعة حضارية تناسب القيمة التاريخية للإسكندرية، مع خلق محاور طولية وعرضية للربط بين طريق الكورنيش وطريق الحرية ومحور المحمودية.

كان المهندس البديوى السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، أكد أن مشروع مترو إسكندرية يمثل حلما اقترب من الحقيقة لكل أهالى عروس البحر المتوسط، والمقرر أن يربط بين محطة مصر حتى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى بدء من 5/1/2024 لبدء تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية أبوقير / محطة مصر.

وأوضح المهندس البديوى، أن وزارة النقل تقوم ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.