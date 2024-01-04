"الزحام والعشوائية".. مشكلات يقضى عليها مشروع مترو الإسكندرية الجديد

وعود كثيرة تنتظرها محافظة الإسكندرية لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية الجديد إلى أن بدأ المشروع يرى النور باتخاذ أولي خطوات تنفيذه.

وقف التشغيل هي أول خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ليحل محل قطار أبي قير ويطور من واجهة الإسكندرية ويضيف عليها شريانا مروريا جديدا يمتد من شرق الإسكندرية لغربها، ويصل جميع أطراف المدينة ببعضها لبعض.

فعلى 3 مراحل يتم تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية الحضاري من أبي قير امتدادا لبرج العرب، بطول 43 كيلومترًا بتكلفة تقديرية مليار ونصف المليار دولار.

ولتنتهي معاناة عروس البحر المتوسط من قطار أبي قير الذي كان يتسبب في مشكلات كثيرة خاصة في أوقات الزحام وتدافع الركاب مما يصل بالأمر لحد الحوادث وفقدان الحياة.

لينهي مترو الإسكندرية الجديد عشوائية قطار أبي قير وتهالك عرباته وانتشار الباعة الجائلين فيه في مشهد غير حضاري ولا يليق بالمدينة السكندرية.

أهالي الإسكندرية لـ"الدستور": مترو الإسكندرية مشروع حضاري يليق بعروس المتوسط وننتظر تنفيذه



قال حسام شوقي، مواطن سكندري إن قطار أبي قير كان يتسبب في كثير من المشكلات للركاب فهو شخصيا كان لا يفضل ركوبه على الرغم من أنه يختصر المسافة بالنسبة له، إلا أنه يجده غير مناسب للركوب خاصة في أوقات الزحام والذروة.

واصل أيمن عصمت، مواطن سكندري، أن هناك مناطق كثيرة لمزلقانات قطار أبي قير بلا حواجز، ما يجعل المواطنين يعبرون القضبان دون أي سابق إنذار فمن الممكن أن تتعرض حياتهم للخطر، وبالتأكيد إنشاءات مشروع مترو الإسكندرية الجديد سيقضي على كل هذه المشكلات.

تابع مصطفى ربيعي، مواطن سكندري أن مترو الإسكندرية سيوفر على المواطنين الوقت والمسافة، خاصة أن المحافظة أصبحت تشهد إقبالا من المواطنين وزوار المدينة طوال العام، وليس في زحام فصل الشتاء فقط وهذا سيخفف الضغط من على أهم محورين لطريق الكورنيش وشارع أبي قير.

واصلت سعاد هاشم، مواطنة سكندرية، أننا نرى كيف يسهم مترو القاهرة في تخفيف الضغط من على الطرق العامة والمواصلات العامة، وهذا سيكون مثيله في الإسكندرية، خاصة أن مترو الإسكندرية سيكون وسيلة آمنة ومريحة ولائقة للركاب للانتقال بطول المدينة في دقائق معدودة، مشيدة بنجاح الدولة المصرية في تغيير الخارطة المرورية للمدينة.

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