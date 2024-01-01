مع بدء التوقف.. مشروع مترو الإسكندرية انفراجة حضارية لأهم المشروعات

مع بداية عام جديد قررت وزارة النقل المصرية إرسال البشرى لأهل الإسكندرية بإيقاف خط تشغيل قطار أبي قير للبدء في تنفيذ المشروع المنتظر لمترو الإسكندرية.

يعد مشروع مترو الإسكندرية أحد أهم المشروعات القومية المنفذه بطول المدينة وتخدم قطاع كبير من السكان الوافدين.

خطة وقف التشغيل لقطار أبي قير تتم على 3 مراحل في غضون 3 أشهر المرحلة الأولى التي توقفت بالفعل من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر، ثم المرحلة الثانية من أبي قير حتى المنتزة ثم المرحلة الثالثة والأخيرة من سيدي جابر حتى المنتزة.

لتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع من أبوقير- برج العرب، إلى مليار ونصف المليار دولار، بطول 43 كيلومترًا، لتتماشى مع خطة ورؤية الجمهورية الجديده للقضاء على عشوائية الماضي ومنح المواطن الحياة الحضارية.

فبطول 22 كيلو مترا تتضمن 18 محطة سطحية تتغير خريطة الاسكندرية للنقل والمواصلات بأهم المشروعات المرورية بتخطيط حضاري ومتطور وصديق للبيئة، بسرعة للقطارات 80 كيلومترًا في الساعة.

لتليها المرحلة الثانية غرب الإسكندرية بدءا من محطة مصر إلى المكس بطول حوالي 8 كيلومترات، بينما تستكمل المرحلة الثالثة والأخيرة المسار من منطقة المكس إلى نهاية الخط بمنطقة برج العرب بطول حوالي 15.5 كيلومتر.

ليعد مشروع مترو الإسكندرية الحضاري أحد أهم المشروعات القومية المنفذة بطول المدينة وتخدم قطاع كبير من السكان الوافدين من المحتفظات الأخرى.

خطة وقف التشغيل لقطار أبي قير تتم على 3 مراحل في غضون 3 أشهر المرحلة الأولى التي توقفت بالفعل من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر، ثم المرحلة الثانية من أبي قير حتى المنتزة ثم المرحلة الثالثة والأخيرة من سيدي جابر حتى المنتزة.