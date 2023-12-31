وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو تجريبيًا بالركاب بالخط الثالث.. غدًا

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة، فقد تقرر، صباح غدٍ الإثنين الموافق 1 يناير 2024، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، والذي يشتمل على 6 محطات هي: "السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- محور روض الفرج" وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية، ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس السيسي لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

يذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة، والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والذي يجرى تشغيله تجريبا دون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة المقبلة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح

التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح

التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح

التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح

التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح

التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح

التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح