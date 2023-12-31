الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو تجريبيًا بالركاب بالخط الثالث.. غدًا

التشغيل التجريبى
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة، فقد تقرر، صباح غدٍ الإثنين الموافق 1 يناير 2024، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، والذي يشتمل على 6 محطات هي: "السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- محور روض الفرج" وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية، ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس السيسي لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

txt

للمرة الثانية خلال 10 أيام.. وزير النقل يتابع التقدم فى معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

يذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة، والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والذي يجرى تشغيله تجريبا دون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة المقبلة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

txt

وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

 

التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
التشغيل التجريبى استعدادا للافتتاح
مهندس كامل الوزير الافتتاح الرسمي محطات المترو المرحلة الثالثة تشغيل الخط الثالث

مواد متعلقة

تداول 14 ألف طن و1024 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"النقل" تتعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع سكك حديدية فى مصر

رئيس "الطرق والكبارى" لـ"الدستور": الانتهاء من محور "بديل خزان أسوان".. يعبر النيل بطول 5.4 كم

جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية من القاهرة إلى أسيوط .. ذهاب وعودة

الانتهاء من مشروع إنشاء محور الزقازيق- السنبلاوين

السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات بعض القطارات لسوء الأحوال الجوية

وزارة النقل تعقد مؤتمرًا موسعًا لسياحة اليخوت الثلاثاء المقبل

الثلاثاء.. وزارةالنقل تعقد مؤتمرا المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة