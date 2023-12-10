وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة.

بدأت الجولة بتفقد أولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات "هاتشيسون") وتم تسليمها في يوليو 2023 لأكبر مشغل لمحطات الحاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات في جمهورية مصر العربية.

وتبلغ طول المحطة 2600 متر ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون متر مربع والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية التحتية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات في ميناء السخنة.

يأتي هذا التنفيذ إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية التحتية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 في الدخيلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب. واستمع الوزير لعرض تقديمي من اللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير الميناء، حول موقف المحطة الحالي بعد التسليم لهاتشيسون، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات وجارٍ التنفيذ في أعمال البنية الفوقية للمحطة.

وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف 100 على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا، مثلما يحدث في محطة السخنة، وذلك لسرعة الإنجاز.

وأشار إلى أن الدولة تعكف على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وأن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط، ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابتين لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

وأضاف أن المشروع الذي يهدف إلى إنشاء البنية التحتية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وتسليم محطة للحاويات في ميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الذي يجري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء في منطقة البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليكون على مستوى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأكد أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية مع أبرز شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، بهدف ضمان وصول أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية وزيادة قدرة التشغيل في الموانئ وتوسيع تجارة الترانزيت.

ثم قام الوزير بزيارة موقع التطوير الحالي في الميناء، حيث تم متابعة نسبة تنفيذ الأعمال والتقدم المحرز في مشروعات الطرق الداخلية وأحواض التجفيف، بالإضافة إلى تفقد خط السكك الحديدية الجديد داخل الميناء. كما قام الوزير بمعاينة أعمال توسعة عدد من الأحواض والمخطط العام لها، بالإضافة إلى مخطط استخدامات الأراضي المحيطة بها. وأشار مدير مشروع التطوير في الميناء إلى أن مساحة الميناء الإجمالية تبلغ 25 كيلومتر مربع، وأن أعمال التطوير تشمل إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 مترًا، لتصبح إجمالي طول الأرصفة في الميناء 23 كيلومترًا، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تداول بمساحة 8.6 كيلومتر مربع لتصبح إجمالي المساحات 10.6 كيلومتر مربع، وإنشاء مناطق لوجستية بمساحة 6.3 كيلومتر مربع.



وأوضح أنه تم إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم لتصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية في الميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة / العلمين / مرسى مطروح. ويتم أيضًا إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة / اتجاه، لتربط بين الأرصفة والميناء بأكمله وذلك للمساهمة في تجنب أي ازدحام مستقبلي داخل الميناء. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترًا.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الحفر الجاف بلغت 91٪ (حيث تم الانتهاء من 100٪ من الأحواض وما زال العمل جارٍ في ساحات التداول) وبلغت نسبة تنفيذ أعمال التكريك 48٪ (إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 17 مليون متر مكعب من خلال أعمال التجفيف + 16.6 مليون متر مكعب من خلال أعمال التكريك). كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 72٪ والأرصفة 92٪ وحواجز أمواج الميناء 98.85٪ والطرق الداخلية 70٪.

وزير النقل اثناء تفقده مشروع انشاء محور السخنة - الاسكندرية

وزير النقل اثناء تفقده مشروع انشاء محور السخنة - الاسكندرية

وزير النقل اثناء تفقده مشروع انشاء محور السخنة - الاسكندرية

وزير النقل اثناء تفقده مشروع انشاء محور السخنة - الاسكندرية

وزير النقل اثناء تفقده مشروع انشاء محور السخنة - الاسكندرية

وزير النقل اثناء تفقده مشروع انشاء محور السخنة - الاسكندرية

وزير النقل اثناء تفقده مشروع انشاء محور السخنة - الاسكندرية

وزير النقل اثناء تفقده مشروع انشاء محور السخنة - الاسكندرية