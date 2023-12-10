وزير النقل يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: عُرس ديمقراطي

أدلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، في لجنة مدرسة سيزا نبراوي الإعداديه بنات بالتجمع الخامس.

وقال وزير النقل، في تصريحات له عقب إدلائه بصوته "إن اليوم هو عُرس ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معان لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية"، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأشار إلى أن هذا المشهد العظيم يثبت أن المصريين دائمًا شعب مبهر فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع، أن شعب مصر من أعظم شعوب العالم، وأن أبناء الوطن يقفون صفا واحدا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الإنجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية وأن الشعب المصري هو صاحب القرار لاختيار رئيسه ويعي تماما مصلحة الوطن

ونوه بأن أدلى بصوته اليوم لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب ويعرف مصلحة الوطن وأمنها القومي ويعمل على رفع اسم مصر في المحافل الدولية وينفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة لتحقيق النهضة الشاملة لها، والذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة، مضيفًا أدليت بصوتي لصاحب العزيمة والإصرار والإرادة القوية والرؤية الثاقبة والشجاعة، والذي يعمل دائمًا من أجل خدمة الشعب العظيم.

وأشار وزير النقل، إلى أن الشباب دائمًا في الطليعة، ولا بد أن يدلوا بصوتهم لأنهم المستقبل، وأن يثبتوا للعالم أن شباب مصر بخير ووعي، وحريص على مصلحة بلده، مضيفًا أن الشباب لن ينجرف وراء الشائعات، بأن الانتخابات محسومة لمرشح بيعينه، فلابد للشباب من النزول والمشاركة ليثبت للعالم أنه على درجة كبيرة من الوعي والفهم، وحريص على اختيار رئيسه بنفسه.

وأشاد وزير النقل بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم، وحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة ضمانات لنجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بشكل يليق بمصر أمام العالم.