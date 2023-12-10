الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بث مباشر.. "الوطنية للانتخابات" تتابع التصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت في أول أيام الاقتراع بـ الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن، وذلك على كل المستويات.

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