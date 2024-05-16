الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيقاف معلم عن العمل بأحد المدارس الفنية لتقاضيه مبالغ دون حق بالسويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوقف محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، معلما بإحدى مدارس محافظة السويس، بعد ثبوت تلقيه مبالغ مالية دون وجه حق.

المحافظ يصدق على قرار الإيقاف

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، أن محافظ السويس صدق على إيقاف أحد معلمي مدارس التعليم الفني/ بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية من أحد الطلاب دون وجه حق.

واضاف "عمارة" أن التحقيق أثبت ان المعلم هدد الطالب بمنعه من أداء الامتحان، للضغط عليه وعلى أسرته للحصول على مبالغ مالية.

مديرية التعليم: لا تهاون مع أي تقصير أو فساد بأي حال من الأحوال 

 

ومن جانبها أهابت مديرية التربية والتعليم بأنها لن تهاون مع أي تقصير أو فساد بأي حال من الأحوال وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية، حيال ثبوت ثمة مخالفات من هذا القبيل وفقًا لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وفيه سياق اخر تهيب مديرية التربية والتعليم بالسويس بأبنائها الطلاب والسادة أولياء الأمور بعدم الانسياق خلف الشائعات، حيث تم في بعض سناتر الدروس الخصوصية بالأمس، تداول امتحان مزيف لمادة الرياضيات يُباع لطلاب الصف الأول الثانوي وادعاء تسريبه.

 وعلي الفور كلف السيد وكيل الوزارة لجنة متخصصة لفحص الامتحان وتبين عدم مطابقة النسخة الأصلية شكلًا وموضوعًا ولا يوجد ثمة تشابه أو تماثل في متن أو فكرة اي من الأسئلة.

وعليه تم تكليف امن المعلومات والمستندات بإدارة الأمن بالمديرية بفحص الأمر والبحث عن المتسبب، لتقديمه الي النيابة العامة مع إخطار الجهات الأمنية المعنية بالأمر.

وقف معلم مدارس السويس مبالغ مالية

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