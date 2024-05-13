الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم السويس": لا شكاوى أثناء امتحانات نهاية العام

مدير تعليم السويس
مدير تعليم السويس يتابع الامتحانات

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إن غرفة عمليات متابعة الامتحانات لم تتلق أي شكاوى منذ بدء الامتحانات.

وأضاف عمارة لـ"الدستور"، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، شددا على ضرورة متابعة الامتحانات يوميًا على أرض الواقع.

وأشار مدير تعليم السويس إلى أن الجولات الميدانية لمتابعة أعمال الامتحانات غطت نسبة كبيرة من لجان الامتحانات بمدارس السويس.

وأوضح ياسر عمارة أن تعليم السويس، انتهى، أمس، من امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الإعدادي دون أي مشكلات رصدتها غرف العمليات أو تسريبات.

غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات 

ولفت إلى أن الجولة الثانية بدأت اليوم بـ٧٠ ألف طالب وطالبة أدّوا امتحانات الصف السادس الابتدائي لـ٣٢٦٠٦ تلاميذ، كما  يؤدي ١٦٤٣١ طالبًا بالصف الثاني الإعدادي امتحان مادتيِّ اللغة العربية والهندسة، بينما يؤدي ٤٨١٥ طالبًا امتحانات الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي.

وبدأ عمارة جولته التفقدية بمدارس القطاع الريفي بالجناين، مشيرًا إلى أن المديرية كلَّفت 400 متابع ميداني بمتابعة العملية الامتحانية داخل اللجان.

وأوضح عمارة، أن المتابعين مهمتهم رصد أعمال الامتحانات والحفاظ على الضوابط والتعليمات المستدامة للامتحانات تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

السويس التعليم الامتحانات غرفة عمليات تعليم السويس

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