السوايسة بيفرحوا.. جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

استقبلت جماهير فريق كرة القدم بنادي منتخب السويس أتوبيس اللاعبين والجهاز الفني استقبالًا احتفاليًا بشوارع المدينة الباسلة.

وهتف المشجعون ورفعوا أعلام النادي خلال مسيرة حول الأتوبيس، مرت من ميدان الأربعين حتى وصل النادي احتفالاً بفوز الفريق وتأهله لدوري المحترفين.

ويعد وصول فريق نادي نتخب السويس لدوري الترقي خطوة تأهله للعودة للدوري الممتاز بعد غياب استمر 23 عامًا.

وشهدت شوارع السويس فرحة عارمة عقب صعود فريقهم منتخب السويس لدورة الترقي للدوري الممتاز بعد فوزه على فريق نادي كهرباء الإسماعيلية بهدف في مباراة فاصلة أقيمت على ملعب بتروسبورت.

تبادل التهاني

وتبادل مشجعو الفريق التهاني فور إطلاق حكم المباراة صافرته التي أعلنت نهاية المباراة وبداية تحدٍ جديد عن طريق خوض منافسات دورة رباعية تأهل الفائزين للعب بالدوري الممتاز.

وحفلت صفحات السوايسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعبارات احتفالية وتهاني متبادلة بين عشاق منتخب السويس بعد اقتراب تحقيق حلم وصولهم لدوري الأضواء.

الاستعداد لحفل كبير

وقال رئيس مجلس إدارة نادي منتخب السويس أسامة الموشي، إن النادي يستعد لتنظيم حفل كبير احتفالاً بوصول الفريق لدوري المحترفين وتحفيزًا للاعبين على مواصلة اجتهادهم للوصول للممتاز.

ووجه "الموشي" الشكر للجهاز الفني والإداري ولآلاف من عشاق النادي الذي بدأوا حملة للتبرع للفريق منذ ما يقرب من شهر، حملة شارك بها الكبير والصغير والقادر وغير القادر.

وأضاف "الموشي" خلال بث مباشر نقلته صفحة موقع "الدستور" أن كل رؤساء مجالس الإدارات السابقين وأعضاءها بل وكل محبي النادي أنفقوا الكثير والكثير من أجل دعم النادي صاحب التاريخ العريق.

سر عشق السوايسة للنادي

وأشار أسامة الموشي، إلى أن سر عشق السوايسة للنادي، أنه تم تأسيسه منذ أكثر من مئة عام، إلا أن مجلس الإدارة وأعضاء النادي قرروا عدم الاحتفال بالمئوية إلا بعد وصول فريق كرة القدم لدوري الأضواء.

المكان الطبيعي

ولفت "الموشي" إلى أن وجود فريق نادي منتخب السويس بين أندية القمة مجرد حلم بل إنه يعد بمثابة عودة الفريق لمكانه الطبيعي بعد فترة غياب لأسباب لم تؤثر عليه وحده، بل أثرت على كل الأندية الشعبية أهمها ندرة الموارد.

وكان الفنان عمر كمال قد أعلن استعداده لإحياء حفل كبير يخصص دخله لنادي منتخب السويس كما تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لدعم النادي.

اللايف ..

جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

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جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

جماهير السويس تستقبل المنتخب بعد تأهله للدوري الممتاز

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