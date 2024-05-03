محافظ السويس: إلغاء العطلات بالأحياء لاستقبال المتقدمين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء

قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، إن أحياء السويس الخمسة تعمل خلال أيام العطلات والإجازات عدا يوم الجمعة، لاستقبال المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء.

الإعلان عن المستندات المطلوبة

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات المطلوبة والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

تقديم التيسيرات للمتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء

وشدد “صقر” على رؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين المتقدمين بطلباتهم، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل وزيادة معدلات الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ السويس على سرعة الانتهاء من إصدار قرارات اللجان بالأحياء وزيادة هذه اللجان لإنجاز الأعمال بالأحياء وإشراك مهندسى مديرية الإسكان والإدارات الهندسية بتلك اللجان والتنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجان تحديد نطاق التصالح وسرعة الانتهاء منها وعرضها على وزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأكد محافظ السويس على دعم وحدات المتغيرات المكانية بعدد كافي من العاملين بوحدات الجيو مكانية ووحدات GIS ومراكز الشبكات ويتم تأهيلهم على هذا العمل.

إعداد شهادات بيانات التصالح



وشدد المحافظ على أهمية إعداد شهادات بيانات التصالح وتحتوي على الإحداثيات تاريخ المخالفة داخل أو خارج الحيز وداخل أو خارج النطاق وصورة فضائية وفوتوغرافية للمبنى.

وكان محافظ السويس الللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد أعلن موعد بدء تلقى طلبات التصالح بالأحياء، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٧ وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ السنة ۲۰۲۲.