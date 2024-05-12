الشوط الأول.. النيران الصديقة تهدي منتخب السويس التقدم على كهرباء الإسماعيلية

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية الفاصلة المقامة بملعب بتروسبورت والمؤهلة لدورة الترقي للدوري للممتاز بتقدم منتخب السويس بهدف سجله أحمد السيد فوزي مدافع كهرباء الإسماعيلية في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة الثالثة.

كان منتخب السويس الأفضل تنظيما وانتشارا والأكثر خطورة طوال الشوط الأول منذ أن أطلق الحكم محمود ناجي صافرة البداية ظلت الكرة بين أقدام لاعبي منتخب السويس حتى الدقيقة الثالثة عندما انطلق محمد شيكا في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية خرج إليها الحارس عاطف نصحي لكنها اصطدمت بقدم أحمد السيد فوزي مدفع كهرباء الإسماعيلية وتحولت داخل المرمى لتعلن عن هدف التقدم لمنتخب السويس.

في الدقيقة 15 كاد منتخب السويس يسجل هدفا ثانيا عندما خرج عاطف نصحي حارس كهرباء الإسماعيلية لالتقاط كرة عالية داخل منطقة الجزاء لكن توقيته كان خاطئا فخطف أحمد صالح الكرة ولعبها برأسه في اتجاه المرمى لكن محمد رجب نجح في إبعادها إى ركلة ركنية.

حاول لاعبو كهرباء الإسماعيلية العودة للمباراة لكنهم لم ينجحوا في السيطرة على وسط الملعب نتيجة نشاط لاعبي السويس وفي الدقيقة 27 حصل محمد شيكا لاعب السويس على انذار بسبب الخشونة.

أول فرصة حقيقية لكهرباء الإسماعيلية كانت في الدقيقة 35 عندما انطلق داودا كمارا في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها محمود كوكو حارس السويس إلى ركنية.

تركزت هجمات منتخب السويس في الجانب الأيمن عن طريق محمود علي ومحمد شيكا وشكلت خطورة في بعض الأحيان لكنها لم ترقي لمستوى هز شباك عاطف نصحي .

احتسب الحكم محمود ناجي أربع دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب السويس بهدف دون رد.