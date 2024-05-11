تشكيل المنصورة وسبورتنج فى المباراة الفاصلة المؤهلة لـ"دورة الترقى للممتاز"

أعلن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لفريق المنصورة تشكيل فريقه لمباراة سبورتنج الفاصلة التي ستنطلق في الثالثة عصر اليوم بملعب بتروسبورت والمؤهلة لـ دورة الترقى للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي..

تشكيل المنصورة ضد سبورتنج

حراسة المرمى.. مصطفى شيكو.

خط الدفاع.. محمد عبدالقادر - أحمد ناصف - مهند رشاد -أحمد الروسي.

خط الوسط.. كريم بدير - محمد أوشا - فكري عابد - محمد عفروتو.

خط الهجوم.. إيهاب فؤاد - ضياء السيد.

كما أعلن أحمد فاروق المدير الفني لسبورتنج تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

تشكيل سبورتنج ضد المنصورة

حراسة المرمى.. أيمن رجب

خط الدفاع.. عاطف محمود - طارق سيد - مؤمن مهدي - محمد رمضان

خط الوسط.. محمد السعيد - محمد مجدي - عبدالرحمن مصطفى- مروان السيد

خط الهجوم.. رزق عبدالحليم - عبدالرحمن السويسي.

وصعد المنصورة لـ دوري المحترفين بعد تصدره للمجموعة الثالثة "1" بعد منافسة شرسة مع شباب القزازين، حيث تساوي الفريقان في رصيد 36 نقطة وفي مجموع مباراتيهما معا وصعد المنصورة بفارق هدفين وحقق المنصورة 9 انتصارات وتعادل 9 مرات ولم يتلق أي هزيمة وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 5 أهداف.

وتصدرفريق سبورتنج السكندري المجموعة الثالثة "2" والصعود لدوري المحترفين بعد منافسة ثلاثية مع الأوليمبي وهلال مطروح وجمع سبورتنج 35 نقطة من الفوز في 10 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 3 مباريات وسجل 28 هدفًا ودخل مرماه 18 هدفًا.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده إبراهيم السوداني وإسلام أبوالعطا ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.