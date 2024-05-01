حصاد القسم الثاني "ب".. تفوق سبورتنج و6 أندية تحسم تأهلها للمحترفين

أسفرت منافسات دوري القسم الثاني "ب" موسم 2023-2024 عن صعود ستة فرق لدوري المحترفين وهبوط ستة فرق لدوري القسم الثالث.

صعود ديروط والترسانة لدوري المحترفين

في المجموعة الأولى "1" تأهل ديروط لدوري المحترفين عقب صدارته للمجموعة بفارق الموجهات المباشرة مع الألومنيوم وصيف المجموعة ولكل منهما 35 نقطة.

وحقق ديروط عشرة إنتصارات وتعادل خمس مرات وخسرمباراة واحدة وسجل 27 هدفا كثاني أقوى خط هجوم بالمجموعة واستقبلت شباكه 11 هدفا كأقوى خط دفاع في المجموعة.

في المقابل، هبط ملوي لدوري القسم الثالث رغم أنه خاض مباراة الجولة الأخيرة أمام قوص بملعبه وكان التعادل يكفيه للبقاء لكن نجح قوص في خطف النقاط الثلاث ورفع رصيده إلى 11 نقطة وتوقف رصيد ملوي عند 8 نقاط.

وفي المجموعة الأولى "2" صعد الترسانة لدوري المحترفين بعدما تصدر المجموعة برصيد 42 نقطة وهو صاحب أكبر عدد من النقاط جمعه فريق في كل المجموعات كما أنه الفريق الوحيد مع المنصورة الذي لم يتعرض للهزيمة.

حقق الترسانة 13 إنتصارات وتعادل ثلاث مرات ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة وسجل 35 هدفا وهو صاحب أقوى خط هجوم في كل المجموعات بفارق أربعة أهداف عن أسمنت أسيوط ودخل مرمى الترسانة خمسة أهداف كأقوى دفاع في كل المجموعة بالتساوي مع المنصورة.

وهبط فريق مركز شباب مغاغه لدوري القسم الثالث بفارق المواجهات المباشرة مع بني مزار بعد تساويهما في رصيد 14 نقطة.

فريق الترسانة

السويس يصعد بفارق نقطة

وفي المجموعة الثانية "1" صعد منتخب السويس لدوري المحترفين بعدما تصدرالمجموعة برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن العبور وحقق السويس تسعة إنتصارات وتعادل 6 مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 25 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف .

وهبط مركز شباب العريش للقسم الثاني بجدارة بعدما خسر كل مبرياته الـ 16 التي خاضها في المجموعة ولم يسجل سوى أربعة أهداف واهتزت شباكه 47 مرة كأضعف دفاع وهجوم في كل المجموعات.

وفي المجموعة الثانية "2" تأهل كهرباء الإسماعيلية لدوري المحترفين بعد سيناريو مثير حيث حسم الفريق تأهله قبل انتهاء منافسات المجموعة بأسبوع بعد هزيمة الانتاج الحربي أمام إيسترن كومباني لكن قبل مباريات الأسبوع الأخير بيوم واحد اعتمد اتحاد الكرة فوز الانتاج الحربي على إيسترن كومباني الذي أشرك لاعبا موقوفا.

وفي الأسبوع الأخيرالتقى فريقا الانتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية باستاد السلام وكان فوز الانتاج الحربي يعني صعوده لدوري المحترفين نظرا لتفوقه في مجموع مباراتيه مع كهرباء الإسماعيلية الذي نجح في التعادل والصعود لدوري المحترفين بعدما تصدر المجموعة برصيد 33 نقطة من الفوز في تسع مباريات والتعادل ست مرات وخسارة مباراة واحدة وسجل 20 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف.

وفي نفس المجموعة هبط فريق بورتو لدوري القسم الثالث بعدما احتل المركز الأخير برصيد عشر نقاط .

صعود المنصورة بدون هزيمة

وفي المجوعة الثالثة "1" صعد المنصوره لدوري المحترفين بعد منافسة شرسة مع شباب القزازين حيث تساوي الفريقان في رصيد 36 نقطة وفي مجموع مباراتيهما معا وصعد المنصورة بفارق هدفين وحقق المنصورة 9 انتصارات وتعادل 9 مرات ولم يتلق أي هزيمة وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 5 أهداف.

وفي نفس المجموعة هبط بلقاس لدوري القسم الثالث بعد خسارته بملعبه أمام مركز شباب تلا بهدفين نظيفين وتوقف رصيده عند عشر نقاط وارتفاع رصيد مركز شباب تلا إلى 11 نقطة.

فريق المنصورة

سبورتنج يتفوق على الأندية الشعبية

ونجح فريق سبورتنج السكندري في تصدر المجموعة الثالثة (2) والصعود لدوري المحترفين بعد منافسة ثلاثية مع الأوليمبي وهلال مطروح وجمع سبورتنج 35 نقطة من الفوز في 10 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 3 مباريات وسجل 28 هدفًا ودخل مرماه 18 هدفًا.

وفي نفس المجموعة هبط فريق الإسكندرية للبترول للقسم الثالث بعد احتلال المركز الأخير برصيد 12 نقطة.