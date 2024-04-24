الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب فرق مجموعة بحري في القسم الثاني بـ 2024 قبل مباريات حسم الصعود

فريق المنصورة
فريق المنصورة

يتحدد اليوم الفريقان الصاعدان لدوري المحترفين عن المجموعة الثالثة "1" و"2" في دوري القسم الثاني "ب" بإقامة مباريات الأسبوع الثامن عشر والأخيرفي الثالثة والنصف عصرا.

ترتيب فرق مجموعة بحري في القسم الثاني 2024

وانحصر صراع الصعود لدوري المحترفين في المجموعة الثالثة "1" بين المنصورة المتصدر برصيد 35 نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني ومركز شباب القزازين الثاني برصيد ٣٣ نقطه بقيادة سامح العربي .

ويحتاج المنصورة للفوز على مالية كفرالزيات للتأهل إلي دوري المحترفين دون انتظار نتيجة مباراة مركز شباب القزازين والصيد بالمحلة، بينما يحتاج مركز شباب القزازين إلي الفوز مع تعثر المنصورة.

وحال فوز القزازين وهزيمة المنصورة يصعد مركز شباب القزازين لدوري المحترفين وفي حالة فوز مركز شباب القزازين وتعادل المنصورة يتساوي الفريقان في رصيد 36 نقطة وكذلك في المواجهات المباشرة حيث تعادلا دون أهداف في الدورين الأول والثاني وفي هذه الحاله يتم الاحتكام لفارق الأهداف.

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ترتيب فرق مجموعة بحري في دوري القسم الثاني "ب " قبل مباريات اليوم

ترتيب فرق المجموعة الثالثة "1"

1.المنصورة  35 نقطة 

2.مركز شباب القزازين   33 نقطة

3.مالية كفر الزيات  31 نقطة 

4.بايونيرز  25 نقطة

5.نبروه  25 نقطة

6.الصيد بالمحلة   21 نقطة

7.كفر الشيخ   19 نقطة

8.بني عبيد  18 نقطة

9.بلقاس  10 نقاط 

10.مركز شباب تلا  8 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة "2" ينحصر صراع الصعود لدوري المحترفين بين سبورتنج المتصدر برصيد 32 نقطة والأوليمبي الثاني برصيد 29 نقطة ويكفى سبورتنج التعادل مع مركز شباب كوم حمادة للتأهل لدوري المحترفين دون انتظار نتيجة مباراة الأوليمبي والمجد السكندري.

في المقابل، لا بديل أمام الأوليمبي سوى الفوز على المجد السكندري ورفع رصيده إلى 32 نقطة وانتظار خسارة سبورتنج أمام مركز شباب كوم حمادة وإذا حدث ذلك يتساوى سبورتنج والأوليمبي في رصيد 32 نقطة وفي المواجهتين المباشرتين بينمهما ويحتكم الفريقان لفارق الأهداف وقبل مباراتي اليوم سجل سبورتنج 25 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا بينما سجل الأوليمبي 19 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا ولكي يصعد الأوليمبي لدوري المحترفين لابد أن يهزم المجد السكندري بفارق هدفين ويخسر سبورتنج أمام مركز شباب كوم حمادة بأى نتيجة.

ترتيب فرق المجموعة الثالثة "2"

1.سبورتنج 32 نقطة

2.الأوليمبي 29 نقطة

3.هلال مطروح  26 نقطة 

4.الحمام 25 نقطة

5.دلفي 23 نقطة

6.دمنهور 23 نقطة

7.المجد السكندري  21 نقطة

8.طلائع الأسطول  21 نقطة

9.شباب كوم حمادة   18 نقطة

10.الإسكندرية للبترول  12 نقطة.

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