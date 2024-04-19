الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. ملوى يواجه كيما وقوص يستضيف طهطا فى صراع الهبوط

فريق قوص
فريق قوص

تقام في الثالثة والنصف عصر اليوم مباريات الأسبوع السابع عشر في المجموعة الأولى "1" و"2" بمسابقة دوري القسم الثاني "ب".

في المجموعة الأولى "1" يلتقي أسمنت أسيوط  مع شبان قنا والأقصر مع الألومنيوم وكيما أسوان مع ملوي وقوص مع طهطا ويحصل فريق ديروط على راحة.

وفي المجموعة الأولى "2" يلتقي الفيوم مع مركز شباب مغاغة والواسطى مع المنيا وتليفونات بني سويف مع طامية وبني مزار مع نجوم مصر ويحصل فريق الترسانة على راحة.

قوص وملوي يتصارعان على البقاء

صراع الصعود لدوري المحترفين حسم مبكرا بتأهل ديروط من المجموعة الأولى "1" والترسانة من المجموعة الأولى "2" ويبقي صراع الهبوط الذي انحصر في المجموعة الأولى "1" بين فريقي قوص ورصيده 8 نقاط وملوي سبع نقاط وفي حالة فوز قوص على طهطا وهزيمة ملوي أمام كيما يهبط ملوي للقسم الثالث وأى نتيجة أخرى ستؤجل الحسم للأسبوع الثامن عشر والأخير.

صراع خماسي على الهبوط

وفي المجموعة الأولى "2" يضم صراع الهبوط خمسة فرق هى طامية والواسطى ولكل منهما 15 نقطة وتليفونات بني سويف 13 نقطة وبني مزار ومركز شباب مغاغة ولكل منهما عشر نقاط.

وتعتبر مباراة تليفونات بني سويف مع طامية هى الأقوى في مباريات اليوم وفي حالة فوز تليفونات بني سويف سيرتفع رصيده إلى 16 نقطة ويضمن البقاء في حالة تعثر بني مزار أومركز شباب مغاغة وفي حالة فوز طامية سيبقي رسميا دون انتظار نتائج المباريات الأخرى.

نفس الأمر ينطبق على فريق الأوسطى الذي سيواجه المنيا كما يبقى الواسطة وطامية في حالة الهزيمة أو التعادل وتعثر بني مزار أو مركز شباب مغاغة.

في المقابل لا بديل أمام بني مزار ومركز شباب مغاغة سوى الفوز على نجوم مصر والفيوم ليرتفع رصيد كل منهما إلى 13 نقطة ويتأجل إعلان الفريق الهابط للقسم لثالث للأسبوع الثامن عشر والأخير.

دوري القسم الثاني ب قوص طهطا كيما أسوان ملوي

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