القسم الثاني.. هلال مطروح يستضيف سبورتنج والأولمبي يواجه الحمام في صراع الصعود

وسط منافسة ساخنة على الصعود لدوري المحترفين تقام في الثالثة والنصف عصر اليوم مباريات الأسبوع السابع عشر في المجموعة الثالثة "2" بمسابقة دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي دلفي مع الإسكندرية للبترول وهلال مطروح مع سبورتنج ومركز شباب كوم حمادة مع دمنهور وطلائع الأسطول مع المجد السكندري والأولمبي مع الحمام.

4 فرق تتنافس على الصعود

وانحصرت المنافسة على الصعود لدوري المحترفين بين أربعة فرق هم سبورتنج 29 نقطة والأولمبي وهلال مطروح ولكل منهما 26 نقطة والحمام 25 نقطة، لذلك مباراتي هلال مطروح مع سبورتنج والأولمبي مع الحمام ويصعد سبورتنج لدوري المحترفين رسميًا في حالة فوزه على هلال مطروح وتعثر الأوليمبي أمام الحمام.

وفي حالة فوز الأوليمبي على الحمام وهلال مطروح على سبورتنج تتساوى فرق سبورتنج وهلال مطروح والأولمبي في رصيد 29 نقطة، ويتأجل حسم الفريق الصاعد لدوري المحترفين للأسبوع الثامن عشر والأخير.

وفي حالة فوز الأوليمي على الحمام وتعادل سبوتنج مع هلال مطروح، يصبح رصيد سبورتنج 30 نقطة مقابل 29 نقطة للأولمبي و27 نقطة لهلال مطروح.

وفي حالة فوز الحمام على الأوليمبي وتعادل هلال مطروح مع الأولمبي يصبح رصيد سبورتنج 30 نقطة مقابل 28 نقطة للحمام و27 نقطة لهلال مطروح وفي حالة انتهاء المباراتين بالتعادل يبقي الوضع على ماهو عليه انتظار لنتائج الأسبوع الأخير.

فريق سبورتنج

صراع الهبوط بين كوم حمادة والإسكندرية للبترول

على الجانب الأخر انحصر صراع الهبوط لدوري القسم الثالث بين مركز شباب كوم حمادة 15 نقطة والإسكندرية للبترول 11 نقطة، وفي حالة فوز مركز شباب كوم حمادة على دمنهور يرتفع رصيده إلى 18 نقطة ويضمن البقاء حى لو فاز الإسكندرية للبترول على دلفي.

في المقابل لابديل أمام الإسكندرية للبترول سوى الفوز على دلفي والوصول للنقطة 14، وانتظار تعثر مركز شباب كوم حمادة أمام دمنهور ليتأجل تحديد الفريق الهابط للأسبوع الأخير.

وفي مباراة تحصيل حاصل يستضيف طلائع الأسطول الثامن برصيد 18 نقطة فريق المجد السكندري السابع برصيد 21 نقطة.