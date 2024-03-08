القسم الثاني ب.. ديروط يتأهل رسميا لدوري المحترفين والترسانة يسحق بني مزار بثلاثية

صعد ديروط لدوري المحترفين عن المجموعة الأولى " 1 " في دوري القسم الثاني "ب " بعد فوزه على قوص وسقوط منافسه الألومنيوم في فخ التعادل مع أسمنت أسيوط ليرتفع رصيد ديروط إلى 35 نقطة ويرتفع رصيد الألومنيوم إلى 29 نقطة ويتبقي لديروط مباراة واحدة وللألومنيوم مباراتين لو فاز فيهما وخسر ديرو مباراته المتبقية سيتساوي الفريقان في رصيد 35 نقطة ويتفوق ديؤوط في مجموع مباراتيه مع الألومنيوم.

ديروط على قوص 3-1 ليتوقف رصيد قوص عند تسع نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم ديروط بهدفين سجلهما محمود الزيني ومصطفى عصعص وفي الشوط الثاني سجل قوص هدفه الوحيد ثم سجل ديروط هدفه الثالث.

وتعادل الألومنيوم مع أسمنت أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم هيثم الشريف ليرتفع ر صيد أسمنت أسيوط إلى 24 نقطة وجاء الهدفان في الشوط الأول وتقدم أحمد إبراهيم "ميكا" لأسمنت أسيوط وتعادل الألومنيوم بهدف سجله محمد مجدي من ركلة جزاء

وحقق طهطا فوزا كبيرا وهزم كيما أسوان بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد طهطا إلى 19 نقطة ويتوقف رصيد كيما عند 19 نقطة.

وتعادل ملوي مع الأقصر بدون أهداف ليرتفع رصيد ملوي إلى سبع نقاط ويرتفع رصيد الأقصر إلى 18 نقطة.

مباراة التر سانة وبني مزار

وفي المجموعة الأولى "2" واصل الترسانة انتصاراته وهزم بني مزار بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد الترسانة إلى 39 نقطة ويتوقف رصيد بني مزار عند عشر نقاط ويتأزم موقفه في صراع الهبوط ..انتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدفين سجلهما محمد عماد الفيل وكريم عبد الحق وفي الشوط الثاني يجل محمد عماد الفيل الهدف الثالث.

وتعادل المنيا مع الفيوم بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد الفيوم إلى 27 نقطة ويرتفع رصيد المنيا إلى 21 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف سجله مصطفى كراوتش وفي الشوط الثاني نجح الفيوم في إدراك التعادل.

وحقق تليفونات بني سويف فوزا غاليا خارج ملعبه وهزم نجوم مصر بهدف دون رد ليرتفع رصيد تليفونات بني سويف إلى 13 نقطة ويتوقف رصيد نجوم مصر عند 21 نقطة.

وفاز الواسطى خارج ملعبه على مركز شباب طامية 3-1 ليرتفع رصيد الواسطى إلى 15 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب طامية عند 15 نقطة.