الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ديروط والألومنيوم يواجهان قوص وأسمنت أسيوط فى صراع الصعود بالقسم الثانى "ب"

الألومنيوم تعادل
الألومنيوم تعادل في مباراته الأخيرة مع شبان قنا

تقام في الثالثة عصر اليوم 8 مباريات في الأسبوع السادس عشر للمجموعة الأولى "1" و"2" في مسابقة دوري القسم الثاني "ب" .

في المجموعة الأولى "1" يستضيف ديروط المتصدر برصيد 32 نقطة من 14 مباراة بقيادة علاء إبراهيم فريق قوص الثامن برصيد تسع نقاط، كما يستضيف الألومنيوم الثاني برصيد 28 نقطة من 13 مباراة بقيادة هشام عبد المنعم فريق أسمنت أسيوط الثالث برصيد 23 نقطة، فيما يلتقي ملوي مع الأقصر وطهطا مع كيما أسوان ويحصل فريق شبان قنا على راحة.

منافسة ساخنة بين ديروط والألومنيوم

وانحصرت المنافسة على الصعود لدوري المحترفين بين ديروط والألومنيوم، ويملك الأول أفضلية إذ يكفيه الفوز في مباراتيه المتبقيتين للوصول للنقطة 38 التي لن يستطيع الألومنيوم الوصول إليها حتى لو فاز في مبارياته الثلاثة المتبقية لذلك يسعى الألومنيوم للفوز في كل مبارياته وانتظار تعثر ديروط.

وانحصر صراع الهبوط للقسم الثالث بين قوص ورصيده 8 نقاط وملوي ست نقاط ولعب كل منهما 13 مباراة ويسعى ملوي للفوز على الأقصر اليوم وانتظار هزيمة قوص أمام ديروط ليتقدم على قوص بفارق نقطة واحدة قبل توقف المسابقة في شهر رمضان.

وفي المجموعة الأولى "2" يلتقي المنيا مع الفيوم ونجوم مصر مع تليفونات بني سويف والترسانة مع بني مزار ومركز شباب طامية مع الواسطى ويحل مركز شباب مغاغة على راحة ويراقب نتائج مباريات اليوم.

صراع الهبوط في المجموعة الأولى "2"

وحسم الترسانة صعوده لدوري المحرفين مبكرا ويبقي صراع الهبوط بين أربعة فرق هى الواسطى 12 نقطة وبني مزار وتليفونات بني سويف ومركز شباب مغاغة ولكل منها عشر نقاط ولعب مركز شباب مغاغة 14 مباراة مقابل 13 مباراة لكل من الواسطة وبني مزار وتليفونات بني سويف.

دوري القسم الثاني “ب “ ديروط الالومنيوم الترسانة مركز شباب مغاغة

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