القسم الثاني "ب".. الصيد بالمحلة يستضيف المنصورة والقزازين يواجه بني عبيد

تقام في الثالثة عصر اليوم مباريات الأسبوع السادس عشر للمجموعة الثالثة " 1" في دوري القسم الثاني "ب" وأهمها مباراتي المنصورة مع الصيد بالمحلة ومركز شباب القزازين مع بني عبيد بعدما انحصرت المنافسة على الصعود لدوري المحترفين بين المنصورة ومركز شباب القزازين.

المنصورة يدافع عن القمة

يحل المنصورة المتصدر برصيد 33 نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني ضيفا على فريق الصيد بالمحلة السابع بر صيد 17 نقطة وحقق المنصورة تسعة انتصارات وتعادل ست مرات ويملك أقوى هجوم في المجموعة برصيد 19 هدفا بالتساوي مع نالية كفر الزيات كما يملك أقوى خط دفاع ولم يدخل مرماه سوى أربعة أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 36 والمحافظة على الفارق مع مركز شباب القزازين .

ويستضيف مركز شباب القزازين الثاني برصيد 29 نقطة بقيادة سامح العربي فريق بني عبيد السادس برصيد 18 نقطة وحقق مركز شباب القزازين 8 انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراتين وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 32 وتقليص الفارق مع المنصورة إذا تعثر أمام الصيد بالمحلة .

القزازين فاز في الجولة الماضية على شباب تلا

مباراتان في صراع البقاء

وتقام مباراتان في صراع البقاء حيث يحل مركز شباب تلا الأخير برصيد خمس نقاط ضيفا على مالية كفر الزيات الثالث برصيد 25 نقطة ويستضيف بلقاس التاسع برصيد تسع نقاط فريق كفر الشيخ الثامن برصيد 16 نقطة وفي حالة هزيمة مركز شباب تلا وفوز بلقاس يهبط مركز شباب تلا رسميا لدوري القسم الثالث قبل انتهاء منافسات المجموعة بأسبوعين أما ف حالة فوز مركز شباب تلا يتأحل اعلان الفريق الهابط للقسم الثالث حتى إشعار آخر.

وفي المباراة الأخيرة يستضيف نبروه الر ابع برصيد 24 نقطة فريق بايونيرز الخامس برصيد 23 نقطة في مباراة هادئة نظرا لابتعاد الفريقين عن صراع القمة والقاع .