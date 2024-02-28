الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأوليمبي يهزم شباب كوم حمادة في القسم الثاني "ب "

فريق الأوليمبي
فريق الأوليمبي

حقق فريق الأوليمبي بقيادة أحمد سميرفوزه الثالث على التوالي ،اليوم، في الأسبوع الخامس عشر للمجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني " ب" ، حيث هزم شباب كوم حمادة بملعبه بهدف سجله وليد عبدالله في الدقيقة 27 ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى 23 نقطة ويصعد للمركز الثاني متساويا مع دمنهور وهلال مطروح ، ويتوقف رصيد شباب كوم حمادة عند 15 نقطة.

سبورتنج يتعادل مع الإسكندرية للبترول

واحتفظ فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بالقمة رغم تعادله مع الإسكندرية للبترول بهدفين لكل منهما ليرتفع رصيد سبورتنج إلى 26 نقطة وير تفع رصيد الإسكندرية للبترول إلى 11 نقطة ، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم سبورتنج عن طريق مؤمن مهدي وتعادل طارق سعيد للإسكندرية للبترول وفي الشوط الثاني سجل طارق السعيد الهدف الثاني للإسكندرية للبترول وتعادل عبد الرحمن السويس لسبورتنج من ركلة جزاء .

دلفي يهزم دمنهور بهدف

وعاد فريق دلفي للانتصارات وفاز على دمنهور بهدف دون مقابل في المباراة التي أدارها الحكم أحمد الحلواني ليرتفع رصيد دلفي إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد دمنهور عند 23 نقطة.

واستعاد هلال مطروح بقيادة علي عاشور نغمة الانتصارات وهزم المجد السكندري بهدف في الوقت القاتل من المباراة التي أدارها الحكم محمد طعيمة ليرتفع ر صيد هلال مطروح إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد المجد عند 18 نقطة.

طلائع الأسطول يفوز على الحمام بهدفين 

وفاز طلائع الأسطول على فريق الحمام بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق ليرتفع ر صيد طلائع الأسطول إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد الحمام عند 22 نقطة، جاء الهدفان في الشوط الأول وسجلهما عمر عطيتو ومحمد بيكو في الدقيقتين 11 و40 .

القسم الثاني ب الأوليمبي هلال مطروح المجد السكندري شباب كوم حمادة

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