ديروط يهزم الأقصر.. وكهرباء الإسماعيلية يفوز على بورتو فى القسم الثانى "ب"

صعد فريق ديروط بقيادة علاء إبراهيم لقمة المجموعة الأولى "1" في دوري القسم الثاني "ب" بعد فوزه على الأقصر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم باستاد بني سويف في الأسبوع الرابع عشر وأدارها الحكم محمد علي المنياوي؛ ليرتفع رصيد ديروط إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد الأقصر عند 14 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم ديروط بهدف وفي الشوط الثاني سجل ديروط الهدفين الثاني والثالث.

وواصل قوص صحوته وهزم كيما أسوان 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العواض؛ ليرتفع رصيد قوص إلى 8 نقاط، ويتوقف رصيد كيما أسوان عند 19 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم قوص بهدف، وفي الشوط الثاني نجح كيما أسوان في التعادل، ثم سجل قوص الهدف الثاني وهدف الفوز.

ونجح طهطا في تحويل تأخره أمام أسمنت أسيوط إلى التعادل 3-3 في المباراة التي أدارها الحكم محمد خالد عبد الباسط؛ ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 20 نقطة، ويرتفع رصيد طهطا إلى 16 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم أسمنت أسيوط بهدفين نظيفين سجلهما أحمد ترك وفرانسيس وفي الشوط الثاني قلص طهطا الفارق عن طريق فارس حامد، ثم سجل أحمد حسين الهدف الثالث لأسمنت أسيوط من ركلة جزاء، وعاد طهطا وقلص الفارق للمرة الثانية عن طريق بدوي ناصر من ركلة جزاء.

وتعادل ملوي مع شبان قنا بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبد العال؛ ليرتفع رصيد شبان قنا إلى 13 نقطة، ويرتفع رصيد ملوي إلى ست نقاط، ويتراجع للمركز الأخير.

مباراة ملوي وشبان قنا

وفي المجموعة الثانية "2" فاز كهرباء الإسماعيلية خارج ملعبه على بورتو السويس في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبد الله؛ ليرتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 25 ويصعد لقمة المجموعة بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي ويتوقف رصيد بورتو السويس عند سبع نقاط ويبقي في المركز الأخير.

جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني وسجله رجب العربي في الدقيقة 86.