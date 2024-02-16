القسم الثانى "ب".. ديروط يستضيف الأقصر ومهمة صعبة لـ"كيما" أمام قوص

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم أربع مباريات في الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الأولى "1" في دوري القسم الثاني "ب"، إذ يلتقي ديروط مع الأقصر وقوص مع كيما أسوان وطهطا مع أسمنت أسيوط وملوي مع شبان قنا في حين يحصل فريق الألومنيوم المتصدر على راحة.

وانحصرت المنافسة على صدارة المجموعة الأولى "1" والصعود لدوري المحترفين بين الألومنيوم ورصيده 27 نقطة من 12 مباراة وديروط 26 نقطة من 12 مباراة وكيما أسوان 19 نقطة من 11 مباراة، فيما انحصر صراع الهبوط للقسم الثالث بين ملوي وقوص ولكل منهما خمس نقاط ولعب ملوي 11 مباراة مقابل 12 مباراة لقوص.

ديروط يرفع شعار لا بديل عن الفوز

ويستضيف ديروط الثاني برصيد 26 نقطة بقيادة علاء إبراهيم فريق الأقصر السادس برصيد 14 نقطة.

وحقق ديروط سبعة انتصارات وتعادل خمس مرات وهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للهزيمة وسجل 19 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف ويرفع شعار لا بديل عن الفوز والوصول للنقطة 29 والصعود للقمة في غياب الألومنيوم.

وينتظر كيما أسوان الرابع برصيد 19 نقطة مواجهة صعبة خارج أرضه أمام قوص الأخير برصيد خمس نقاط والمباراة هى الأولى لعماد سمير المدير الفني لكيما أسوان الذي تولى المسئولية بعد رحيل عيد مرازيق.

وحقق كيما أسوان خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 وتفليص الفارق مع الألومنيوم إلى خمس نقاط.

في المقابل يعيش فريق قوص صحوة حقيقية وجمع خمس نقاط من آخر ثلاث مباريات وحقق فوزه الأول الأسبوع الماضي على الأقصر ويسعى للفوز الثاني للابتعاد عن المركز الأخير.

مواجهة مصيرية لـ مغاغة أمام شبان قنا

ويستضيف ملوي الثامن برصيد خمس نقاط فريق شبان قنا السابع برصيد 12 نقطة ويرفع ملوي شعار لا بديل عن الفوز لإنعاش أماله في البقاء.

وفي مباراة تحسين المراكز يستضيف طهطا الخامس برصيد 15 نقطة فريق أسمنت أسيوط الثالث برصيد 19 نقطة والذي ابتعد عن المنافسة على صدارة المجموعة.