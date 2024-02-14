الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سبورتنج يصطدم بدمنهور والأوليمي يواجه دلفي في القسم الثاني "ب"

سبورتنج خسر مباراته
سبورتنج خسر مباراته الأخيرة أمام المجد السكندري

بعد توقف لمدة اسبوعين تعود الحياة لملاعب المجموعة الثالثة " 2 " في دوري القسم الثاني " ب " بإقامة خمس مباريات في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع الثالث عشر، حيث يلتقي سبورتنج مع دمنهور وهلال مطروح مع طلائع الأسطول والحمام مع مركز شباب كوم حمادة ودلفي مع الأوليمبي والإسكندرية للبترول مع المجد السكندري.

سبورتنج يستضف دمنهور 

سبورتنج المتصدر برصيد 22 نقطة بقيادة أحمد فاروق يستضيف دمنهور الخامس برصيد 17 نقطة في أقوي مباريات اليوم، ويسعى سبورتنج لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 25 والمحافظة على القمة، بينما يسعى دمنهور للعودة بالنقاط الثلاث لتقليص الفارق مع سبورتنج إلى نقطتين.

ويستضيف هلال مطروح الثاني برصيد 19 نقطة بقيادة علي عاشور فريق طلائع الأسطول التاسع برصيد 11 نقطة، وحقق هلال مطروح خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 والتساوي مع سبورتنج في حالة هزيمته أمام دمنهور.

الحمام يواجه شباب كوم حمادة

ويستضيف الحمام الثالث برصيد 17 نقطة فريق مركز شباب كوم حمادة السادس برصيد 15 نقطة وحقق الحمام خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 17 هدفا واهتزت شباكه 17 مرة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 .

ويحل الأوليمبي الثامن برصيد 14 نقطة ضيفا على فريق دلفي الرابع برصيد 18 نقطة في مباراة تعني الكثير للفريقين لأن فوز دلفي يعني وصوله للنقطة 21، والاستمرار في سباق القمة وفوز الأوليمبي يرفع رصيده إلى 16 نقطة ويقترب من أهل القمة.

ويستضيف الإسكندرية للبترول الأخير برصيد عشر نقاط فريق المجد السكندري السابع برصيد 14 نقطة في مباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى الإسكندرية للبترول للفوز والابتعاد عن المركز الأخير، كما يسعى المجد للفوز والابتعاد عن صراع الهبوط .

القسم الثاني ب سبورتنج دمنهور دلفي الأوليمبي

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