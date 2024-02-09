الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثانى "ب".. الألومنيوم يستضيف ملوى وأسمنت أسيوط يصطدم بديروط

فريق ديروط
فريق ديروط

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، أربع مباريات في الأسبوع الثالث عشر للمجموعة الأولى "1" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي الألومنيوم مع ملوي وأسمنت أسيوط مع ديروط وشبان قنا مع طهطا والأقصر مع قوص في حين يحصل فريق كيما أسوان على راحة.

الألومنيوم متصدر المجموعة الأولى "1" برصيد 24 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم يستضيف فريق ملوي الثامن برصيد خمس نقاط وحقق الألومنيوم سبعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 15 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على قوص وطهطا والتعادل مع ديروط ويسعى للفوز للمحافظة على الصدارة.

مباراة قمة بين أسمنت أسيوط وديروط

وفي مباراة قمة يستضيف أسمنت أسيوط الثالث برصيد 19 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس فريق ديروط الثاني برصيد 23 نقطة بقيادة علاء إبراهيم، وحقق أسمنت أسيوط خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين ولديه أقوى هجوم في المجموعة برصيد 18 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على كيما أسوان والتعادل مع الأقصر وقوص.

في المقابل حقق ديروط ستة انتصارات وتعادل خمس مرات وهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للهزيمة وسجل 16 هدفا ودخل مرماه ستة أهداف وجمع خمسنقاط من أخ ثلاث مباريات بالفوز على ملوي والتعادل مع الألومنيوم وشبان قنا.

شبان قنا يستضيف طهطا 

ويحل طهطا السادس برصيد 12 نقطة ضيفا على فريق شبان قنا السابع برصيد 12 نقطة وحقق طهطا أربعة انتصارات وخسر ست مباريات وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف بينما حقق شبان قنا ثلاثة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر خمس مباريات وسجل 13 هدفا واهتزت شباكه 16 مرة.

ويستضيف الأقصر الخامس برصيد 14 نقطة فريق قوص الأخير برصيد نقطتين وحقق الأقصر ثلاثة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا.

في المقابل قوص هو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يحقق أى فوز وتعادل مرتين وخسر تسع مباريات وسجل سبعة أهداف ودفاعه هو الأضعف في المجموعة ودخل مرماه 23 هدفا.

القسم الثاني ب الالومنيوم ملوي أسمنت أسيوط ديروط

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