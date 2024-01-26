الألومنيوم يخطف قمة الصعيد فى القسم الثانى "ب" والترسانة يواصل انتصاراته

انفرد فريق الألومنيوم بصدارة المجموعة الأولى "1" في دوري القسم الثاني "ب" بعد فوزه على طهطا بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم محمد رمضان ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 24 نقطة ويتوقف رصيد طهطا عند 12 نقطة.

وتعادل ديروط مع شبان قنا بدون أهداف؛ ليرتفع رصيد ديروط إلى 23 نقطة ويرتفع رصيد شبان قنا إلى 12 نقطة.

وتعادل كيما أسوان مع الأقصر بهدفين لكل منهما؛ ليرتفع رصيد كيما أسوان إلى 19 نقطة ورصيد الأقصر إلى 14 نقطة.. انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم مصطفى عبد القادر لكيما في الدقيقة السابعة وتعادل للأقصر أحمد حمودي في الدقيقة 21، وفي الشوط الثاني سجل سيد داوا الهدف الثاني للأقصر وتعادل نافيو لكيما أسوان.

وفاز أسمنت أسيوط خارج ملعبه على قوص بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم صالح سلامة؛ ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد قوص عند نفطة واحدة.

وفي المجموعة الأولى "2" واصل الترسانة انتصاراته وهزم مركز شباب مغاغة 2-1، ليرتفع رصيد الترسانة إلى 26 نقطة، ويتوقف رصيد مركز شباب مغاغة عند سبع نقاط.. انتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدفين سجلهما أوجستين أوتو ومحمد ناجح، وفي الشوط الثاني سجل مركز شبب مغاغة هدفه الوحيد.

وتعادل بني مزار مع الفيوم دون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم عمرو يوسف؛ ليرتفع رصيد الفيوم إلى 19 نقطة، ويرتفع رصيد بني مزار إلى عشر نقاط.

وفاز المنيا على نجوم مصر بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم يحيى نابو؛ ليرتفع رصيد المنيا إلى 16 نقطة، ويتوقف رصيد نجوم مصر عند 17 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف سجله عمرو يحيى في الدقيقة 28 وفي الشوط الثاني سجل عمرو جدو الهدف الثاني في الدقيقة 68.