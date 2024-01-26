القسم الثاني "ب".. المريخ يستضيف نجمة سيناء وكهرباء الإسماعيلية يواجه مصر للتأمين

تقام في الثانية النصف عصر اليوم، 8 مباريات في الأسبوع الثاني عشر للمجموعة الثانية "1" و"2" فيدوري القسم الثاني "ب".

في المجموعة الثانية "1" يستضيف المريخ البورسعيدي المتصدر برصيد 19 نقطة فريق نجمة سيناء الثامن برصيد 8 نقاط، ويسعى المريخ للفوز والانفراد بالقمة في غياب منتخب السويس "19 نقطة" الذي يحصل على راحة هذا الأسبوع.

العبور يواجه جنوب سيناء

ويستضيف العبور الثالث برصيد 18 نقطة بقيادة عطية السيد فريق جنوب سيناء السادس برصيد 12 نقطة ويسعى العبور لمواصلة انتصاراته بعدما خرج من دائرة التعادلات وهزم مركز شباب العريش في الجولة الماضية.

ويخوض النصر الرابع برصيد 15 نقطة بقيادة أشرف توفيق مواجهة سهلة أمام مركز شباب العريش الذي يحتل المركز التاسع والأخير بدون نقاط.

ويحل الشمس الخامس برصيد 14 نقطة بقيادة طه شحاتة ضيفا على فريق المستقبل سبورت السابع برصيد 11 نقطة.

كهرباء الإسماعيلية والصعود للقمة

وفي المجموعة الثانية "2" يحل كهرباء الإسماعيلية الثاني برصيد 18 نقطة بقيادة ياسر الكناني ضيفا على فريق مصر للتأمين الخامس برصيد 12 نقطة ويسعى كهرباء الإسماعيلية للفوز، واستعادة القمة التي يحتلها بورفؤاد برصيد 19 نقطة من عشر مباريات بينما لعب كهرباء الإسماعيلية تسع مباريات .

ويستضيف تيم إف سي الثالث برصيد 16 نقطة فريق إيسترن كومباني السادس برصيد عشر نقاط في مباراة يرفع فيها تيم إف سي شعار لابديل عن الفوز للاستمرار في سباق القمة، ويحل اتحاد الشرطة السابع برصيد تسع نقاط ضيفا على فريق ألو إيجيبت الثامن برصيد 8 نقاط في مباراة مهمة للابتعاد عن صراع الهبوط للقسم الثالث.

ويحل الإنتاج الحربي الرابع برصيد 16 نقطة بقيادة مصطفى عبده ضيفا على فريق بورتو السويس الأخير برصيد سبع نقاط ويسعى الإنتاج الحربي للعودة للانتصارات للاستمرار في سباق القمة.