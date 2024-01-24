الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني (ب): القزازين يتعادل مع نبروه وكفر الزيات "يسحب" 3 نقاط من كفر الشيخ

مباراة القزازين ونبروه
مباراة القزازين ونبروه

احتفظ مركز شباب القزازين بقمة المجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب" بعد تعادله بملعبه مع نبروه بدون أهداف في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثاني عشر وأدارها الحكم السيد عبيد ليرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى 25 نقطة ويرتفع رصيد نبر وه إلى 17 نقطة.

ولم يستغل المنصورة تعثر القزازين وتعادل مع بايونيرزبهدف لكل منهما ليرتفع رصيد المنصورة إلى 24 نقطة ورصيد بايونيرز إلى 18 نقطة  ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم إيهاب فؤاد للمنصورة وتعادل بايونيرز عن طريق أحمد إسماعيل وفي الشوط الثاني أهدر ضياء السيد لاعب المنصورة ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد طارق  .

وفاز مالية كفر الزيات على كفر الشيخ 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم رزق بهنس  ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد كفر الشيخ عند 16 نقطة..جاءت الأهداف الثلاثة في  الشوط الأول وتقدم مالية كفر الزيات 2-1 وسجل محمود الكوع الهدف الأول لمالية كفر الزيات وتعادل عوض التهامي لكفر الشيخ ثم سجل محمود الكوع الهدف الثاني للمالية.

وتعادل بني عبيد مع مركز شباب تلا بهدفين لكل منهما ليرتفع رصيد بني عبيد إلى 14 نقطة ورصيد مركز شباب تلا إلى خمس نقاط ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 و تقدم إسلام قطب لمركز شباب تلا في الدقيقة 15 وتعادل محمد زغلي لبني عبيد في الدقيقة 25 وفي الشوط الثاني عاد مركز شباب تلا للتقدم عن طريق نادر القبلاوي وتعادل محمد زغلي للمرة الثانية لبني عبيد من ركلة جزاء .

واستعاد فريق الصيد بالمحلة نغمة الانتصارات وهز بلقاس بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم علي الغزناوي ليرتفع ر صيد الصيد بالمحلة إلى 12 نقطة ويتوقف رصيد بلقاس عند سبع نقاط .

القسم الثاني ب مركز شباب القزازين نبروه مالية كفر الزيات كفر الشيخ

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