المجد السكندري يواجه سبورتنج ودمنهور يستضيف الحمام في القسم الثاني " ب "

تتصدر مباراة المجد السكندري وسبورتنج مواجهات الأسبوع الثاني عشر للمجموعة الثالثة " 2 " في دوري القسم الثاني " ب " المقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر اليوم، كما يلتقي دمنهور مع الحمام وشباب كوم حمادة مع هلال مطروح والأوليمبي مع الإسكندرية للبترول وطلائع الأسطول مع دلفي.

سبورتنج المتصدر برصيد 22 نقطة بقيادة أحمد فاروق يحل ضيفا على فريق المجد السكندري الثامن برصيد 11 نقطة ويرفع سبورتنج شعار لابديل عن الفوز للمحافظة على فارق النقاط مع منافسيه، بينما يسعى المجد للفوز خاصة أن الفارق بينه وبين طلائع الأسطول الذي يحتل المركز الأخير ثلاث نقاط فقط.

الحمام في اختبار صعب أمام دمنهور



وتنتظر فريق الحمام الثاني برصيد 19 نقطة مواجهة صعبة خارج أرضه أمام فريق دمنهور السادس برصيد 16 نقطة، وفي حالة فوز دمنهور سيرتفع رصيده إلى 19 نقطة ويدخل سباق القمة أما الحمام فلابديل أمامه سوى الانتصار للاستمرار في مطاردة سبورتنج.

مباراة القمة والقاع

ويستضيف طلائع الأسطول الأخير برصيد 8 نقاط فريق دلفي الثالث برصيد 18 نقطة في مباراة مهمة للفريقين في ظل سعى دلفي للاقتراب من الصدارة ورغبة طلائع الأسطول في الابتعاد عن المركز الأخير الذي يهبط صاحبه للقسم الثالث.

وفي مواجهة قوية يستضيف شباب كوم حمادة الخامس برصيد 15 نقطة فريق هلال مطروح الرابع برصيد 16 نقطة، ويسعى كل فريق للفوز لتقليص الفارق مع سبورتنج إذا تعثر أمام المجد، كما يسعى هلال مطروح لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام الحمام .

ويسعى الأوليمبي السابع برصيد 13 نقطة للعودة للانتصارات عندما يستضيف فريق الإسكندرية للبترول التاسع برصيد تع نقاط والذي يسعى بدوره للهروب من شبح الهبوط للقسم الثالثوفي المقابل أى نتيجة للأوليمبي غير الفوزه ستجعله يبتعد تماما عن سباق القمة.