القسم الثاني "ب".. ديروط يحتفظ بقمة مجموعة الصعيد وقوص يحصل على أول نقطة

احتفظ فريق ديروط بقيادة علاء إبراهيم بقمة المجموعة الأولى " 1 " في دوري القسم الثاني " ب " بعد تعادله مع الألومنيوم بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب الألومنيوم في الأسبوع الحادي عشر وأدارها الحكم محمد محمود الذي قام بطرد محمود صلاح حارس الألومنيوم قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق ليرتفع رصيد ديروط إلى 22 نقطة ويرتفع رصيد الألومنيوم إلى 21 نقطة.

وحقق أسمنت أسيوط فوزا كبيرا على كيما أسوان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم جمال الجندي ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد كيما أسوان عند 18 نقط ..انتهى الشوط الأول بتقدم كيما أسوان بهدف سجله عبد الله شرقية وتغير الحال في الشوط الثاني وسجل أسمنت أسيوط أربعة أهداف .

وتعادل شبان قنا مع قوص بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد الراضي ليرتفع رصيد شبان قنا إلى 11 نقطة ويحصل قوص على أول نقطة هذا الموسم .

وفي المجموعة الأولى " 2 " فاز نجوم مصر على مركز شباب طامية بأربعة أهداف نظيفة ليرتفع رصبد نجوم مصر إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب طامية عند 14 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم نجوم مصر بهدفين سجلهما محمد رزق من ركلة جزاء ومحمد خالد وفي الشوط الثاني سجل محمد أبوالحاج وطه الشيخ الهدفين الثالث والرابع .

وفاز الفيوم على تليفونات بني سويف بهدف دون رد ليرتفع رصيد الفيوم إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد تليفونات بني سويف عند سبع نقاط .

وتعادل مركز شباب مغاغة مع بني مزار بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم أمير السيد ليرتفع رصيد بني مزار إلى تسع نقاط ويرتفع رصيد مركز شباب مغاغة إلى سبع نقاط ..جاء الهدفان في الشوط الأول وتقدم مركز شباب مغاغة بهدف محمد سيد في الدقيقة 28 وتعادل عبد الرحمن دودي لبني مزار في الدقيقة 34 .