الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سبورتنج يهزم الأوليمبي ويواصل انفراده بقمة مجموعته في دوري القسم الثاني "ب"

فريق الحمام
فريق الحمام

واصل فريق سبورتنج انفراده بقمة المجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب" بعدما نجح في تحويل تأخره أمام الأوليمبي بهدف إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم هيثم الشريف ليرتفع رصيد سبورتنج إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد الأوليمبي عند 13 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سبورتنج 2-1 وتقدم الأوليمبي بهدف سجله عبد الرحمن الدسوقي في الدقيقة العاشرة ورد سبورتنج بهدفين سجلهما رزق عبد الحليم وعبد الرحمن السويسي من ركلة جزاء في الدقيقتين 19 و42.

وفاز فريق الحمام على هلال مطروح 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم حسن محمود ليرتفع رصيد الحمام إلى 19 نقطة ويتوقف رصيد هلال مطروح عند 16 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل علي الحسيني هدف التقدم للحمام وأضاف عاصم محمد الهدف الثاني ثم سجل محمد عبد القوي هدف هلال مطروح.

وفاز دلفي مركز شباب كوم حمادة 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عباس حسن ليرتفع رصيد دلفي إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب كوم حمادة عند 15 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دلفي بهدف سجله صلاح لالا وفي الشوط الثاني سجل أحمد صلاح هدف التعادل لشباب كوم حمادة ثم سجل مارادونا هدف الفوز لدلفي.

وفاز دمنهورعلى المجد السكندري بهدف سجله عبد العزيز إبراهيم في المباراة التي أدارها الحكم مصطفى عبد الرحيم ليرتفع رصيد دمنهور إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد المجد عند 11 نقطة.

وتعادل الإسكندرية للبترول مع طلائع الأسطول بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد الإسكندرية للبترول إلى تسع نقاط ويرتفع رصيد طلائع الأسطول إلى 8 نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم طلائع الأسطول بهدف سجله عطيتو وشهد الشوط الأول تعرض سمانة حارس طلائع الأسطول وتم نقله للمستشفى وفي الشوط الثاني نجح الإسكندرية للبترول في إدراك التعادل.

القسم الثاني ب سبورتنج الأوليمبي الحمام هلال مطروح

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