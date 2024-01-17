سبورتنج يواجه الأوليمبي والحمام يستضيف هلال مطروح في القسم الثاني "ب"

تتواصل اليوم الأربعاء مواجهات المجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب" بإقامة خمس مباريات في الأسبوع الحادي عشر أهمها مباراة سبورتنج المتصدر مع الأوليمبي، كما يلتقي الحمام مع هلال مطروح ودمنهور مع المجد والإسكندرية للبترول مع طلائع الأسطول ودلفي مع شباب كوم حمادة.

في ملعبه يستضيف سبورتنج المتصدر برصيد 19 نقطة بقيادة أحمد فاروق فريق الأوليمبي السادس برصيد 13 نقطة بقيادة أحمد سمير في مباراة قوية يسعى خلالها الفريقان للفوز سبورتنج للمحاظة على القمة والأوليمبي لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط وأى نتيجة غير فوز الأوليمبي ستبعده عن سباق المقدمة .

وفي مباراة قمة يحل هلال مطروح الثاني برصيد 16 نقطة بقيادة علي عاشور ضيفا على فريق الحمام الثالث برصيد 16 نقطة في مباراة يرفع خلالها الفريقان شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 19 والصعود للقمة في حالة هزيمة سبورتنج أمام الأوليمبي خاصة أن التعادل لن يفيد الفريقين إذا فاز سبورتنج على الأوليمبي .

هلال مطروح تعادل في الجولة الماضية مع دلفي

دلفي يواجه شباب كوم حمادة

ويستضيف دلفي الرابع برصيد 15 نقطة فريق مركز شباب كوم حمادة الخامس برصيد 15 نقطة في مباراة يسعى خلالها كل فريق لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 18 والبقاء في دائرة المنافسة على قمة المجموعة.

المجد السكندري يستضيف دمنهور

ويحل المجد السكندري السابع برصيد 11 نقطة ضيفا على فريق دمنهور الثامن برصيد 11 نقطة في مباراة متكافئة الفائز بها يمكن أن ينضم للفرق المنافسة على الصدارة والخاسر سينضم لصارع الهبوط .

أخيرا يستضيف الإسكندرية للبترول التاسع برصيد 8 نقاط فريق طلائع الأسطول الأخير برصيد سبع نقاط في مباراة قاع ساخنة يسعى كل فريق لحصد نقاطها الثلاث للهروب من المركز الأخير الذي يهبط صاحبه لدوري القسم الثالث .