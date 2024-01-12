الترسانة يستضيف طامية وبورفؤاد يواجه بورتو السويس فى القسم الثانى "ب"

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم أربع مباريات في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري القسم الثاني " ب " منها ثلاث مباريات في المجموعة الأولى "2" ومباراة واحدة في المجموعة الثانية "2" بين بورتو السويس وبورفؤاد.

وفي المجموعة الأولى "2" يستضيف الترسانة المتصدر برصيد 20 نقطة بقيادة حسين شكري فريق مركز شباب طامية الثالث برصيد 14 نقطة وحقق الترسانة ستة انتصارات وتعادل مرتين ولم يتعرض للهزيمة ويملك أقوي هجوم في المجموعة وسجل 20 هدفا كما يملك أقوى دفاع ودخل مرماه هدفان فقط.

في المقابل يعيش مركز شباب طامية صحوة حقيقية وبعد هزيمته في أول مبارتين نجح في حصد 14 نقطة من ست مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وإذا نجح في الفوز سيقلص الفارق مع الترسانة إلى ثلاث نقاط.

بني مزار يستضيف المنيا

ويحل المنيا الرابع برصيد 13 نقطة بقيادة بركات إبراهيم ضيفا على فريق بني مزار الثامن برصيد خمس نقاط وحقق المنيا ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 11 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف بينما حقق بني مزار فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر خمس مرات وسجل عشرة أهداف ويملك أضعف دفاع في المجموعة ودخل مرماه 18 هدفا وتعرض للهزيمة في أخر أربع مباريات.

الواسطى يواجه الفيوم

ويستضيف الواسطى السادس برصيد ست نقاط فريق الفيوم الخامس برصيد 12 نقطة والواسطى هو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يحقق أى فوز وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف.

في المقابل حقق الفيوم انتصارين وتعادل ست مرات ولم يتعرض للهزيمة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف.

وفي المجموعة الثاني " 2 " يحل بورفؤاد الرابع برصيد 13 نقطة بقيادة أحمد العجوز ضيفا على فريق بورتو السويس الأخير برصيد أربع نقاط.

وحقق بور فؤاد ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 وتقليص الفارق مع كهرباء الإسماعيلية المتصدر إلى نقطتين.

في المقابل حقق بورتو السويس فوزا واحدا وتعادل مرة واحدة وخسر ست مباريات ويملك أضعف هجوم في المجموعة برصيد أربعة أهداف كما يملك أضعف دفاع ودخل مرماه 14 هدفا بالتساوي مع مصر للتأمين.