الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

القسم الثانى "ب".. القزازين يهزم كفر الشيخ بهدف والمنصورة يتجاوز عقبة نبروه

مباراة المنصورة ونبروه
مباراة المنصورة ونبروه

احتفظ مركز شباب القزازين بقيادة سامح العربي بقمة المجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب"  بعد فوزه على كفر الشيخ بهدف سجله عمار القزاز في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع العاشر؛ ليرتفع رصيد القزازين إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد كفر الشيخ عند 13 نقطة.

وواصل المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدوماني انتصاراته وفازعلى نبروه 2-1 ليرتفع رصيد المنصورة إلى 20 نقطة ويتوقف رصيد نبروه عند 13 نقطة.. تقدم إيهاب فؤاد للمنصورة وتعادل نبروه عن طريق سيد حمدي، ثم سجل ضياء السيد هدف الفوز للمنصورة في الوقت القاتل.

واستعاد مالية كفر الزيات نغمة الانتصارات وفاز على الصيد بالمحلة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب سمنود وأدارها الحكم حسن محمود ليرتفع ر صيد مالية كفر الزيات إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد الصيد بالمحلة عند تسع نقاط..

انتهى الشوط الأول وتقدم الصيد بهدف سجله سمير العراقي وتعادل مالية كفر الزيات عن طريق علاء متولي.. وفي الشوط الثاني سجل محمد رضا الهدف الثاني لمالية كفر الزيات ثم أضاف علاء متولي الهدف الثالث للمالية والثاني له  .

وفاز بني عبيد على بلقاس بهدف دون رد سجله سلامة عرفات في المباراة التي أدارها الحكم السيد عبيد ليرتفع رصيد بني عبيد 13 نقطة ويتوقف رصيد بلقاس عند سبع نقاط.

ونجح فريق بايونيرز في تحويل تأخره بهدف أمام مركز شباب تلا إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد الوهاب ليرتفع رصيد بايونيرز إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب تلا عند أربع نقاط.. انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب تلا بهدف سجله عبدالرحمن نبيل كوكو وتعادل علي محمود لبايونيرز وفي الشوط الثاني سجل بايونيرز هدف الفوز.

القسم الثاني ب المنصورة القزازين كفر الشيخ نبروه

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