ترتيب مجموعات القسم الثاني "ب" قبل انطلاق الدور الثاني

فاز فريق المنصورة على مالية كفر الزيات بهدف سجله عمرو عبد الحميد في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للمجموعة الثالثة “1“ في دوري القسم الثاني ” ب ” ليسدل الستار على منافسات الدور الأول.

الترسانة وديروط على قمة الصعيد

وقبل انطلاق الدور الثاني يوم الأربعاء المقبل يتصدر ديروط المجموعة الأولى " 1 " برصيد 18 نقطة يليه الألومنيوم 17 نقطة وكيما أسوان 15 نقطة وأسمنت أسيوط 14 نقطة والأقصر 12 نقطة شبان قنا عشر نقاط وطهطا تسع نقاط وملوي خمس نقاط وأخيرا قوص بدون نقاط.

وينفرد الترسانة بصدارة المجموعة الثانية " 2 " برصيد 20 نقطة يليه نجوم مصر ومركز شباب طامية ولكل منهما 14 نقطة والمنيا 13 نقطة والفيوم 12 نقطة والواسطى ومركز شباب مغاغة ولكل منهما ست نقاط وبني مزار خمس نقاط وتليفونات بني سويف برصيد أربع نقاط.

المريخ وكهرباء الإسماعيلية يتصدران المجموعة الثانية

ويتصدر المريخ البورسعيدي ومنتخب السويس المجموعة الثانية " 1 " ولكل منهما 14 نقطة يليهما العبور 13 نقطة والشمس 13 نقطة والنصر 11 نقطة والمستقبل سبورت عشر نقاط وجنوب سيناء تسع نقاط ونجمة سيناء 8 نقاط وأخيرا مركز شباب العريش بدون نقاط.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الأول في المجموعة الثانية " 2 " برصيد 15 نقطة يليه الانتاج الحربي 14 نقطة وبورفؤاد 13 نقطة وتيم إف سي 12 نقطة ومصر للتأمين عشر نقاط واتحاد الشرطة وإيسترن كومباني ولكل منهما تسع نقاط وألو إيجيبت 8 نقاط وبورتو السويس برصيد أربع نقاط .

فريق المريخ البورسعيدي

القزازين وسبورتنج مفاجأة المجموعة الثالثة

ويتواجد مركز شباب القزازين إلى قمة المجموعة الثالثة " 1 " برصيد 20 نقطة يليه المنصورة 17 نقطة ومالية كفر الزيات 15 نقطة وكفر الشيخ ونبروه ولكل منهما 13 نقطة وبايونيرز 11 نقطة وبني عبيد عشر نقاط والصيد بالمحلة تسع نقاط بلقاس سبع نقاط ومركز شباب تلا برصيد أربع نقاط .

أخيرا يحتل سبورتنج صدارة المجموعة الثالثة " 2 " برصيد 16 نقطة يليه مركز شباب كوم حمادة والحمام وهلال مطروح ولكل منهم 15 نقطة ودلفي 14 نقطة والأوليمبي 12 نقطة والمجد السكندري ودمنهور ولكل منهما عشر نقاط وطلائع الأسطول سبع نقاط والإسكندرية للبترول برصيد خمس نقاط .