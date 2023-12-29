السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. الألومنيوم يهزم كيما بملعبه والترسانة يتخطى عقبة نجوم مصر

مباراة الترسانة ونجوم
مباراة الترسانة ونجوم مصر

أنفرد فريق الألومنيوم بقيادة هشام عبد المنعم بصدارة المجموعة الأولى “ 1 “ في دوري القسم الثاني ” ب ” بعد فوزه خارج ملعبه على كيما أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع التاسع والأخي بالدور الأول وأدارها الحكم أبوبكر عبد الحي وقام بطرد نافيو لاعب كيما.

الفوز رفع رصبد الألومنيوم إلى 17 نقطة بينما توقف رصيد كيما عند 15 نقط بعد أن تعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم .

وتعادل الأقصر مع شبان قنا بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم حمادة عبد الراضي ليرتفع رصيد الأقصر إلى 12 نقطة ورصيد شبان قنا إلى عشر نقاط.

وفاز ملوي خارج ملعبه على قوص 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد أمين ليرتفع رصيد ملوي إلى خمس نقاط ويبقي قوص بدون نقاط .

وفي المجموعة الأولى " 2 " أحكم فريق الترسانة قبضته على القمة بعد فوزه على نجوم مصر بهدف سجله خالد مسعد في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق عبد الرحيم ليرتفع رصيد الترسانة إلى 20 نقطة ويتوقف رصيد نجوم مصر عند 14 نقطة.

وتعادل الواسطى مع مركز شباب مغاغة بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العواض ليرتفع رصيد كل فريق إلى ست نقاط.

وحقق مركز شباب طامية فوزا كبيرا على بني مزار بنتيجة 4-3 في المباراة التي أدارها الحكم يحيى نابو ليرتفع رصيد مركز شباب طامية إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد بني مزار عند خمس نقاط .. انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب طامية 3-1 وتقدم محمود عجيب ومحمد محمود السيسي لطامية في الدقيقتين 23 و37 وسجل عبد الرحمن أبوسريع " دودي" هدف بني مزار من ركلة جزاء في الدقيقة 42 ثم سجل محمود عجيب الهدف الثالث لطامية في الوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني سجل عادل شلبي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 74 ثم سجل بني مزار هدفيه الثاني والثالث.

وفي المجموعة الثانية " 2 " تعادل بورتو السويس مع ألو إيجيبت بدون أهداف ليرتفع رصيد ألو إيجيبت إلى 8 نقاط ورصيد بورتو السويس إلى أربع نقاط .

مباراة بورتو السويس وألو إييجيبت
دوري القسم الثاني ب الالومنيوم كيما أسوان الترسانة نجوم مصر

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