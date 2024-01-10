الأوليمبى يستضيف دمنهور وهلال مطروح يواجه دلفى فى دورى القسم الثانى "ب"

تنطلق اليوم الأربعاء، مواجهات الأسبوع العاشر والأول في الدور الثاني للمجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب" بإقامة خمس مباريات في الثانية والنصف عصرا.

سبورتنج يواجه طلائع الأسطول

يحل سبورتنج المتصدر برصيد 16 نقطة بقيادة أحمد فاروق ضيفا على فريق طلائع الأسطول التاسع برصيد سبع نقاط وحقق سبورتنج أربعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 14 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف ويسعى للفوز والاحتفاظ بالقمة في ظل المطاردة الشرسة من مركز شباب كوم حمادة والحمام وهلال مطروح.

ويستضيف مركز شباب كوم حمادة الثاني برصيد 15 نقطة فريق الإسكندرية للبترول الأخير برصيد خمس نقاط في المباراة الأولى لوليد عطية المدير الفني الجديد لفريق الإسكندرية للبترول ويسعى كوم حمادة للفوز والصعود للقمة في حالة تعثر سبورتنج أمام طلائع الأسطول.

هلال مطروح فاز في أخر مبارياته على الإسكندرية للبترول

المجد السكندري يستضيف الحمام

ويحل الحمام الثالث برصيد 15 نقطة ضيفا على فريق المجد السكندري السابع برصيد عشر نقاط وحقق الحمام أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل 15 هدفا واهتزت شباكه 13 مرة ومباراة اليوم هى الأولى للفريق بعد رحيل مدربه محمد لطفي كابوريا الذي قد يؤثر على الفريق سلبيا.

وفي مباراة قمة يلتقي هلال مطروح الرابع برصيد 15 نقطة بقيادة علي عاشور فريق دلفي الخامس برصيد 14 نقطة وحقق هلال مطروح أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل سبعة أهداف ويملك أقوى دفاع في المجموعة ودخل مرماه خمسة أهداف بينما حقق دلفي ثلاثة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف.

أخيرا يستضيف الأوليمبي السادس برصيد 12 نقطة بقيادة أحمد سمير فريق دمنهور الثامن برصيد عشر نقاط ويسعى الأوليمبي للفوز والاقتراب من الصدارة.