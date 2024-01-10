القسم الثاني "ب".. المنصورة يواجه نبروه والقزازين يستضيف كفر الشيخ

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم خمس مباريات في الأسبوع العاشر والأول في الدور الثاني للمجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب" .

في ملعب دمياط الجديدة يستضيف مركز شباب القزازين المتصدر برصيد 20 نقطة بقيادة سامح العربي فريق كفر الشيخ الرابع برصيد 13 نقطة، ويعتبر القزازين أكثر فرق المجموعة تحقيقا للانتصارات وفاز ست مرات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة، ويملك أقوى هجوم في المجموعة وسجل 13 هدفًا ودخل مرماه أربعة أهداف.

في المقابل حقق كفر الشيخ ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين وسجل 11 هدفًا ودخل مرماه 8 أهداف، ويسعى للفوز وتقليص الفارق مع القزازين إلى أربع نقاط.

الصيد بالمحلة يستضيف مالية كفر الزيات

ويستضيف الصيد بالمحلة الثامن برصيد تسع نقاط فريق مالية كفر الزيات الثالث برصيد 15 نقطة والذي حقق أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين، وسجل 8 أهداف ودخل مرماه ستة أهداف ويسعى للفوز للاستمرار في سباق القمة.

ويرفع المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدوماني شعار لا بديل عن الفوز عندما يستضيف فريق نبروه في مباراة ديربي الدقهلية.

ويحتل المنصورة المركز الثاني برصيد 17 نقطة من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات، وهو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في المجموعة وسجل سبعة أهداف، ويملك أقوى دفاع في المجموعة واهتزت شباكه مرة واحدة فقط .

في المقابل يحتل نبروه المركز الخامس برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وهزيمتين، وسجل 7 أهداف ودخل مرماه 7 أهداف أيضًا.

بني عبيد يواجه بلقاس

وفي باقي المباريات يستضيف بني عبيد السابع برصيد عشر نقاط فريق بلقاس التاسع برصيد 7 نقاط ويحل بايونيرز السادس برصيد 11 نقطة، ضيفًا على مركز شباب تلا الأخبر برصيد 4 نقاط.