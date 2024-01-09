فراعنة الكان "9".. حازم إمام أول مصرى فى الدورى الإيطالى وحقق اللقب الإفريقى عام 1998

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات يلقي "الدستور" الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

حازم إمام أحد المواهب الكروية التي نادرا ما تتكرر، جمع بين مهارة اللعب ودماثة الأخلاق فكان ومازال يحظى بحب واحترام الجميع، وهو أول لاعب مصري وعربي يحترف في الدوري الإيطالي، وحقق 11 بطولة مع الزملك إلى جانب فوزه مع منتخب مصر ببطولة الأمم الإفريقية 1998.

يحمل كأس أفريقيا مع نادر السيد وهاني رمزي

حازم محمد يحيى الحرية إمام مواليد في 17 أبريل 1975 نشأ في عائلة كروية عريقة فوالده حمادة إمام وجده الحارس يحيى إمام وكلاهما لعب للزمالك ومنتخب مصر.

بدأ حازم إمام مشواره الكروي في نادي الصيد ثم انتقل للزمالك، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول يوم 12 نوفمبر 1993 أمام الإتحاد السكندري وشارك كبديل لعفت نصار.

بعد تألق حازم إمام مع الزمالك إختاره المدرب الهولندي رود كرول للانضمام لمنتخب مصر، ولعب أول مباراة أمام منتخب جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر 1995.

التجربة الإيطالية

بعد اختياره أفضل صانع ألعاب في بطولة الأمم الإفريقية عام 1996 انضم حازم إمام لنادي أودينيزي الإيطالي ليكون أول مصري وعربي يلعب في الدوري الإيطالي، وقام زاكاروني مدرب أودينيزي بوضع حازم كمهاجم وليس صانع ألعاب، مما أضاع فرصته في اللعب بشكل أساسي مع وجود الثنائي ماريكو أموروز والألماني أوليفر بيرهوف، ولعب حازم 4 مباريات فقط كبديل.

وأثناء فترة الاعداد لموسم 1997-1998 شارك حازم إمام في المباريات الودية وسجل هدفا في مرمى سامبدوريا ثم خاض أول مباراة رسمية أمام ريجينيا في كأس إيطاليا وسجل الهدف الثاني لفريقه؛ لكنه شارك في 7 مباريات فقط وأدرك وقتها إنه لن يلعب كأساسي في الفريق فانتقل إلى جرافتشاب الهولندي على سبيل الإعارة وتألق في الدوري الهولندي، وتلقى عرضا من نادي أياكس لكن إدارة أودينيزي أصرت على عودته للفريق مرة أخرى وهو ماحدث فعلا ليجد حازم نفسه على مقاعد البدلاء مرة أخرى فقرر العودة إلى الزمالك.

حازم إمام حقق 11 بطولة مع الزمالك

11 بطولة مع الزمالك

بعد عودة حازم للزمالك أصبح قائدا للفريق وساهم في حصوله على الدوري ثلاث مرات وكأس مصرمرتين والسوبرالمصري مرتين وبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002، وكأس السوبر الإفريقي والبطولة العربية، وكأس السوبر المصري السعودي عام 2003 .

وفي يوم 25 مايو 2008 لعب حازم إمام آخر مباراة مع الزمالك في نهائي كأس مصر أمام إنبي، وفاز الزمالك 2-1 وحمل حازم إمام كأس البطولة معلناً نهاية مسيرته الكروية الطويلة التي ملأها حب الجمهور ودعمه له.

مشوار حافل مع منتخب مصر

على المستوى الدولي خاض حازم إمام 87 مباراة مع منتخب مصر سجل خلالها 16 هدفاً وكان أول أهدافه الدولية في مرمى زامبيا ببطولة الألعاب الإفريقية عام 1995 والتي فاز فيها منتخب مصر بالميدالية الذهبية فيها، وبعدها تألق حازم إمام في بطولة الأمم الإفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو وساهم في الفوز باللقب.