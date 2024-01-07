فراعنة الكان (7)| الخطيب أسطورة كروية توّج مشواره بأمم أفريقيا 1986

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ انطلاقها 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات يقوم "الدستور" بإلقاء الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

الخطيب أسطورة كروية مصرية جمع بين القدرات التهديفية والمهارات الفردية والأخلاق العالية التي جعلته ينال حب وإحترام الجماهير بمحتلف ميولها وهو أول لاعب مصري يفوز بقلب أحسن لاعب في أفريقيا عام 1983 .

موهبة كروية التقطها الأهلي

محمود الخطيب مواليد 30 أكتوبر 1954 في قرية قرقيرة بالدقهلية وكان ترتيبه العاشر في الأسرة وكان والده يعمل في وزارة الأوقاف، لذلك انتقلت الأسرة إلى مدينة القاهرة وبالتحديد في حي عين شمس.

درس الخطيب في مدرسة محمود خاطر الابتدائية ومن بعدها حلمية الزيتون الإعدادية وبدأ يلعب كرة القدم في طفولته المبكرة ولم يمنعه والداه من ذلك وكان مثله الأعلى هو النجم البرازيلي بيليه وكان غالبًا ما يقوم بتوفير مصروفه لدخول السينما التي كانت تعرض بعض أهداف الجوهرة السمراء ومهاراته بين كل فيلم والفيلم التالي ونشأ بسبب ذلك ارتباط بين بيبو والرقم 10 الذي ارتداه طوال مسيرته

انضم الخطيب لنادي النصر وعندما كان عمره 15 سنة كان اسمه يتردد في مجال الكرة خلال مشاركته في دوري المدارس مع المدرسة الرياضية ولفت الأنظار إليه وسعى النادي الأهلي إلا أن ذلك الأمر قوبل برفض من إدارة نادي النصر، لكنهم في نهاية وافقوا على انتقاله بعدما كان قريبًا من التوقيع للإسماعيلي وكان عمره 16 سنة فقط .

لعب الخطيب وهو في هذه السن مع فريق تحت 18 سنة وكانت أولى مبارياته أمام فريق ناديه السابق النصروصعد للفريق الأول ليلعب أولى مبارياته الرسمية أمام البلاستيك 15 أكتوبر 1972 وفي هذه المباراة افتتح الخطيب سجل أهدافه مع الأهلي.

الخطيب مع نجوم الأهلي طاهر الشيخ وجمال عبد الحميد ومصطفى عبده

الهداف التارخي للقلعة الحمراء

الخطيب هو الهداف التاريخي للقلعة الحمراء في مختلف المسابقات المحلية والقارية برصيد 159 هدفًا وكان آخر هدف محلي سجله في مرمى الأوليمبي يوم 13 سبتمبر 1987.

على المستوى الإفريقي كان أول أهداف الخطيب في مرمى فريق مولودية العاصمة الجزائري عام 1976 بينما كان آخر أهدافه في مرمى كوتوكو الغاني عام 1987 وهو آخر أهدافه في رحلة الملاعب مع الشياطين الحمر التي استمرت 16 عامًا وفاز خلالها بعشرة ألقاب دوري وخمسة كؤوس مصرية.

صنع الخطيب تاريخًا قاريًّا حيث سجل 37 هدفًا في 49 مباراة في البطولات الإفريقية وهو رقم قياسي لم يتم تجاوزه حتى الآن وفازالخطيب مع الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عامَي 1982 و1987وكأس الكؤوس الإفريقية في أعوام 1984و 1985 و1986.

رحلة مع المنتخب عمرها 11 عاما

على المستوى الدولى ظهر محمود الخطيب لأول مرة مع منتخب مصر عام 1974 ولعب له طوال 11 عامًا حتى أعلن اعتزاله الدولي عام 1986وسجل خلال مسيرته الدولية 28 هدفًا وساهم في تأهل المنتخب الوطني لدورة موسكو الأولمبية عام 1980والتي اعتذرت مصر عن عدم المشاركة فيها بسبب الغزو السوفييتي لأفغانستان .

وشارك الخطيب في دورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 1984 ورغم مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية عدة مرات الا أنه فاز باللقب مرة واحدة عام 1986وبعدها أعلن اعتزاله اللعب الدولي وبعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا عام 1987 أعلن الخطيب اعتزاله نهائيا .

وخلال مشواره حقق الخطيب عددا كبيرا من الألقاب الفردية منها فوزه بلقب هداف الدوري مرتين موسمى 1977 – 1978 و1980 -1981 وكان أول لاعب مصري يفوز بلقب أفضب لاعب في إفريقيا عام 1983 إضافة لفوزه بلقب أفضل لاعب في مصر أكثر من مرة .

الخطيب في مباراة موزمبيق عام 1986

نجاح في العمل الإداري

بعد الاعتزال اتجه الخطيب للعمل في المجال الإداري وتقلد كافة المناصب الإدارية بالنادي الأهلي سواء عضوًا وأمينًا للصندوق ونائبًا للرئيس حتى تم اختياره من قِبل الجمعية العمومية رئيسًا للنادي الأهلي في الثلاثين من شهر نوفمبر 2017 ثم فاز مؤخرًا بفترة رئاسية جديدة.