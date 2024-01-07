الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فراعنة الكان "6".. طاهر أبوزيد هداف بطولة 1984 وأنهى العقدة المغربية 1986

طاهر أبوزيد
طاهر أبوزيد

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ انطلاقها عام 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات يقوم "الدستور" بإلقاء الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

كان طاهر أبوزيد أحد اللاعبين الذين ساهموا بقوة في فوز منتخب مصر ببطولة الأمم الإفريقية عام 1986 بعد غياب 27 عاما كما أعاد لقب هداف الأمم الأفريقية لمصر بعد غياب 23 عاما، عندما فاز بلقب هداف البطولة التي أقيمت في كوت ديفوار عام 1984 برصيد أربعة  أهداف.

طاهر أبوزيد مواليد 1 أبريل عام 1962 بمدينة البداري في أسيوط وبدأ مشواره الكروي في النادي الأهلي عام 1973 وتدرج في فرق الناشئين والشباب وسجل 240 هدفًا حتى صعوده للفريق الأول عام1979 في عهد المجري هيديكوتي وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره.

طاهر أبوزيد في مباراة الجزائر 1984

بداية التألق في مونديال الشباب 

كانت بداية تألق طاهر أبوزيد الحقيقية  عام 1981 عندما شارك مع منتخب الشباب في كأس العالم بأستراليا تحت قيادة هاني مصطفى وتوج بجائزة الحذاء الفضي ولقب ثاني هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف وقاد منتخب مصر لتقديم عروض قوية والتعادل مع إسبانيا والفوز على ألمانيا قبل الخسارة أمام إنجلترا في دورالثمانية.

طاهر أبوزيد كابتن منتخب الشباب 1981

هدف انهاء العقدة المغربية 

لعب طاهر أبوزيد أول مباراة رسمية مع الأهلي في بطولة الدوري أمام السويس وفاز الأهلي بهدف دون رد وانضم طاهر أبوزيد لمنتخب مصر في أكتوبر 1982 وفاز بلقب هداف بطولة أفريقيا 1984 بكوت ديفوار برصيد أربعة أهداف وتألق بشكل لافت للنظر واستمرت مسيرة تألقه خلال بطولة الأمم الإفريقية عام 1986 وسجل ثلاثة أهداف منها هدفه الشهير في مرمى بادو الزاكي حارس المغرب في مباراة الدور نصف النهائي التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف فتح الطريق للتأهل للنهائي وحصد اللقب على حساب منتخب الكاميرون كما أنهى الهدف عقدة المنتخب المغربي التي عاني منها الفراعنة طويلا.

وشارك طاهر أبوزيد في كأس العالم 1990 بإيطالياتحت قيادة الراحل محمود الجوهري وشارك في مباراة أيرلندا.

خاض طاهر أبوزيد تجربة احتراف قصيرة في نادى ظفار العماني في أغسطس 1991 ولم يستمر وعاد للأهلي في 10 ديسمبر 1991 وفى عام 1992 حقق آخر ألقابه مع القلعة الحمراء بالفوز بكأس مصر على حساب الزمالك قبل أن تقرر إدارة الأهلي برئاسة صالح سليم الاستغناء عنه في مذبحة الكبار الشهيرة التي ضمت محمود صالح وربيع ياسين وعلاء ميهوب  ليرفض بعدها اللعب لأي نادٍ في مصر أو خارجها وقرر اعتزال الكرة بشكل نهائي وبعد اعتزاله شارك مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية للكرة الخماسية وقاد المنتخب للتأهل لبطولة العالم في إسبانيا وشارك في البطولة أيضا كما نجح في الحصول على ثقة أعضاء الأهلي وتم انتخابه عضوًا بمجلس الإدارة عام 1996.

19 بطولة مع الأهلي 

حقق طاهر أبوزيد خلال مسيرته الكروية 19 بطولة مع الأهلي حيث فاز بالدوري سبع مرات وكأس مصرخمس مرات وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري مرتين عامي 1982 و1987 وبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس ثلاث مرات أعوام 1984 و1985 و1986 وبطولة الكأس أفروآسيوي وكأس الاتحاد المصري مرة واحدة كما توج مع منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية 1986 بالقاهرة.

طاهر أبوزيد مع منتخب مصر
بطولة الأمم الإفريقية منتخب مصر طاهر أبوزيد الاهلى منتخب مصر للشباب 1981

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