سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 16-5-2024 فى مصر
انخفاض جديد حققه سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.
نرصد في التقرير التالي الانخفاض الجديد الذي وصل إليه سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في مصر
وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند
46.7854 جنيه شراء و46.9154 جنيه بيع.
انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند
46.83 جنيه شراء 46.93 جنيه بيع
انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند
46.83 جنيه شراء 46.93 جنيه بيع
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند
46.83 جنيه شراء 46.93 جنيه بيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند
46.80 جنيه شراء 46.90 جنيه بيع
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند
46.83 جنيه شراء 46.93 جنيه بيع
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB عند
46.83 جنيه شراء 46.93 جنيه بيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر
يورو
50.6359 جنيه شراء 50.7953 جنيه بيع
جنيــه إسترليـنى
58.9496 جنيه شراء 59.1463 جنيه بيع
دولار كنـدى
34.3127 جنيه شراء 34.4207 جنيه بيع
كرون دانمركى
6.7873 جنيه شراء 6.8064 جنيه بيع
كرون نرويجى
4.3476 جنيه شراء 4.3610 جنيه بيع
كرون ســويدى
4.3352 جنيه شراء 4.3482 جنيه بيع
فرنك سويسرى
51.6452 جنيه شراء 51.8231 جنيه بيع
100 ين يابانى
30.0407 جنيه شراء 30.1261 جنيه بيع
ريـــال سعـــودى
12.4738 جنيه شراء 12.5104 جنيه بيع
دينــار كويتى
152.2616 جنيه شراء 152.7344 جنيه بيع
درهم إماراتى
12.7373 جنيه شراء 12.7734 جنيه بيع
دولار اســـترالى
31.0468 جنيه شراء 31.1518 جنيه بيع
دينــار البحــرين
124.0861 جنيه شراء 124.4540 جنيه بيع
ريـــال عمـــانى
121.5269 جنيه شراء 121.8994 جنيه بيع
ريـــال قطــــرى
12.8285 جنيه شراء 12.8747 جنيه بيع
دينـار أردنـى
65.8950 جنيه شراء 66.2647 جنيه بيع
يوان صينى
6.4771 جنيه شراء 6.4956 جنيه بيع