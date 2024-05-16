الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 16-5-2024 فى مصر

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

انخفاض جديد حققه سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.

نرصد في التقرير التالي الانخفاض الجديد الذي وصل إليه سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية. 

سعر الدولار اليوم في مصر 

وانخفض سعر الدولار اليوم  مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند
 46.7854 جنيه شراء و46.9154 جنيه بيع. 

انخفض سعر الدولار اليوم  مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 
46.83 جنيه شراء 46.93 جنيه بيع 

انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند
46.83 جنيه شراء 46.93 جنيه بيع 

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند
46.83 جنيه شراء 46.93 جنيه بيع 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

 

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 
46.80 جنيه شراء 46.90 جنيه بيع 

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 
46.83 جنيه شراء 46.93 جنيه بيع 

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB عند 
46.83 جنيه شراء 46.93 جنيه بيع 

محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعه أسعار السلع ومواجهة الممارسات الإحتكارية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر 

يورو

50.6359 جنيه شراء 50.7953 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى

58.9496 جنيه شراء    59.1463 جنيه بيع  

دولار كنـدى

34.3127 جنيه شراء 34.4207 جنيه بيع

كرون دانمركى  

 6.7873 جنيه شراء 6.8064 جنيه بيع

كرون نرويجى   

4.3476 جنيه شراء 4.3610 جنيه بيع

كرون ســويدى

4.3352 جنيه شراء 4.3482 جنيه بيع

فرنك سويسرى

51.6452 جنيه شراء 51.8231 جنيه بيع

100 ين يابانى

30.0407 جنيه شراء 30.1261 جنيه بيع

ريـــال سعـــودى

12.4738 جنيه شراء 12.5104 جنيه بيع

دينــار كويتى

152.2616 جنيه شراء   152.7344 جنيه بيع

درهم إماراتى

12.7373 جنيه شراء  12.7734 جنيه بيع

دولار اســـترالى

31.0468 جنيه شراء 31.1518 جنيه بيع

دينــار البحــرين

124.0861 جنيه شراء   124.4540 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى

121.5269 جنيه شراء   121.8994 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

12.8285 جنيه شراء 12.8747 جنيه بيع

دينـار أردنـى

65.8950 جنيه شراء 66.2647 جنيه بيع 

يوان صينى

6.4771 جنيه شراء 6.4956 جنيه بيع

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أسعار الأضاحى 2024.. استقرار نسبى للأبقار والإبل والجاموس

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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