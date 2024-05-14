الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعه أسعار السلع ومواجهة الممارسات الإحتكارية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في اطار التنسيق والتعاون الدوري لشن حملات رقابية علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والإلتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.
 

وأعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته بهذه الزيارة، مُثمنًا الدور المهم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة وجهوده في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وكذا دوره في متابعة انخفاض أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته.
 

وأكد علي التعاون الكامل مع الجهاز لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة كافة الممارسات الخاطئة بما يعود بالنفع علي المواطنين  . 
 

ومن جانبه أوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

 

 

كان كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشددًا علي المتابعة الدورية للشركات المسند اليها الأعمال. 
 

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق ٦ اكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبو النمرس بطول حوالي ٢ كم والذي يعد احد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عددًا من الطرق. 
 

واطلع محافظ الجيزة علي خطة  تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع الفريق محمد علي فهمي المتفرع من المجزر الالي بحي الهرم  . 
 

بالإضافة إلى تنفيذ الطبقة السطحية بشارع المطبعة بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية وتنفيذ الطبقة السطحية للرصف بشارع عمرو بن العاص ( المطبعة فيصل ) مؤكدًا أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق المحيطة والواقعة اسفل محور عمرو بن العاص. 
كما اطلع المحافظ على خطه رصف الطبقة السطحية لطريق البراجيل بالمنيرة الغربية اسفل محور ٢٦ يوليو الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية في اطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.
 

محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك
محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك
محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك
محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك
محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك
محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك
محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك
محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك حملات محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدينة البدرشين وقرية القصر بالواحات البحرية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

مدير المنتخب: تصريحات حسام حسن حُرِّفت ونحاول تأجيل "عملية" مرموش

رحيل مفاجئ لطبيب شاب بالمنوفية.. صدمة لجامعته وأسرته

شهادة مايكل كوهين بشأن علاقة ترامب بممثلة إباحية تفجر مفاجآت جديدة (القصة الكاملة)

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

تنفيذ مشاريع سيارات عالمية جديدة فى مصر.. "جنرال موتورز" تكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية