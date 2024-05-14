محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعه أسعار السلع ومواجهة الممارسات الإحتكارية

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في اطار التنسيق والتعاون الدوري لشن حملات رقابية علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والإلتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.



وأعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته بهذه الزيارة، مُثمنًا الدور المهم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة وجهوده في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وكذا دوره في متابعة انخفاض أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته.



وأكد علي التعاون الكامل مع الجهاز لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة كافة الممارسات الخاطئة بما يعود بالنفع علي المواطنين .



ومن جانبه أوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

كان كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشددًا علي المتابعة الدورية للشركات المسند اليها الأعمال.



وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق ٦ اكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبو النمرس بطول حوالي ٢ كم والذي يعد احد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عددًا من الطرق.



واطلع محافظ الجيزة علي خطة تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع الفريق محمد علي فهمي المتفرع من المجزر الالي بحي الهرم .



بالإضافة إلى تنفيذ الطبقة السطحية بشارع المطبعة بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية وتنفيذ الطبقة السطحية للرصف بشارع عمرو بن العاص ( المطبعة فيصل ) مؤكدًا أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق المحيطة والواقعة اسفل محور عمرو بن العاص.

كما اطلع المحافظ على خطه رصف الطبقة السطحية لطريق البراجيل بالمنيرة الغربية اسفل محور ٢٦ يوليو الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية في اطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.



محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك

محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك

محافظ الجيزة خلال لقاءه رئيس حماية المستهلك