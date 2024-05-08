الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى محافظة الجيزة

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الإعدادي

يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي داخل محافظة الجيزة.

ويستعرض "الدستور" بتقريره جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للتيرم الثاني الدور الأول لعام 2024.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في الجيزة بدءًا من يوم السبت 18 مايو 2024، وينتهي في 21 من الشهر ذاته، وتبدأ إجازة نصف نهاية العام الدراسي 2024 الخميس 25 مايو.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار لضمان عدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين، تماشيًا مع التقاليد والقيم الدينية والاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني في المحافظات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ودرجات ومواصفات الأسئلة لجميع المواد

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة

المادة الأولى السبت الموافق  18 مايو: امتحان اللغة العربية.

المادة الثانية الأحد 19 الموافق  مايو: امتحانا الجبر والكمبيوتر.

المادة الثالثة الإثنين 20 الموافق مايو: امتحان الهندسة.

المادة الرابعة الثلاثاء 21 الموافق مايو: امتحان الإنجليزية والتربية الدينية

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل 

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، انتظام إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في يومها الأول، حيث يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي  وطلاب الصف الأول الإعدادي وطلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات" الامتحانات خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 مايو حتى 15 مايو وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024.

واطمأن المحافظ، على أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان مؤكدًا على توفير مديرية التربية والتعليم كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.

ووجه راشد، بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير، الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة خارج اللجان، ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.

من جانبه، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات في يومها الأول مع المتابعة اليومية للامتحانات بكافة الإدارات التعليمية.

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وكيل "تعليم البحيرة" يناقش استعدادات استقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

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تبدأ الخميس.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

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