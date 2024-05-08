جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني في المحافظات

يشغل بال طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 في المحافظات عبر جوجل، للاستعداد لمراجعة المواد الدراسية، حيث بدأت امتحانات الترم الثاني لطلبة صفوف النقل اليزو الأربعاء، يبحث الكثير من طلبة الشهادة الإعدادية عن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 في المحافظات

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 في جميع المحافظات.

بداية امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

وتبدأ مديريات التربية والتعليم في المحافظات، في عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الحالي، لطلبة صفوف النقل بدءا من مرحلة الصف الرابع الابتدائي وإلى مرحلة الصف الثاني الثانوي من اليوم الأربعاء 8 مايو 2024.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

بينما سوف تبدأ المديريات التعليمية، بعقد جميع امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفصل الدراسي الثاني، بداية من يوم الخميس الموافق 16 من مايو 2024، وسوف تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية في عام 2024 لنهاية شهر مايو.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

يعقد يوم الخميس الموافق 16 من مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة التربية الدينية.

يعقد يوم السبت الموافق 18 من مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويعقد يوم الأحد الموافق 19 من مايو 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات.

يعقد يوم الإثنين الموافق 20 من مايو 2024: امتحان مادة العلوم.

ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو 2024: امتحان مادة الجبر والإحصاء، وامتحان مادة التربية الفنية.

ويعقد يوم الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024: امتحان مادة الهندسة.

اقرأ أيضا:

في 4 محافظات.. جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

يعقد يوم السبت الموافق 18 من مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط. يعقد يوم الأحد الموافق 19 من مايو 2024: امتحان مادة الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. يعقد يوم الإثنين الموافق 20 من مايو 2024: امتحان مادة الهندسة. يعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية، ومادة التربية الدينية. يعقد يوم الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024: امتحان مادة العلوم، وامتحان مادة التربية الفنية. يعقد يوم الخميس الموافق 23 من مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الإسكندرية