غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالوادى الجديد

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة؛ لمتابعة سير عمليات امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي عام وفني ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين، حيث يؤدي نحو ٣٥ ألف طالب وطالبة الامتحانات، موزعين على ٣٣٥ لجنة بالإدارات التعليمية الخمس.

وأكد وكيل التعليم أنه يجرى التواصل اللحظي مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، ومتابعة تنظيم دخول الطلاب اللجان الامتحانية، وتنفيذ كل الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي بقوة لأى تجاوزات أو محاولات للغش واتخاذ إجراءات رادعة مع المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة التعاون والتكاتف وتضافر كل الجهود وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب من أجل سير أعمال الامتحانات بكل انضباط، وتذليل كل العقبات إن وجدت من أجل مرور الامتحانات بكل هدوء وانضباط.

وانطلقت اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي بمحافظة الوادي الجديد وفق الجداول التي جرى إعلانها من قبل الإدارات التعليمية والمديرية، ويؤدي طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اليوم، وكذا الأول والثاني الإعدادي وطلاب النقل بالتعليم الفني الامتحانات في يومها الأول.



وأكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء 8 مايو، حيث انتهت المديرية وكل الإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة، من كل الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث تعقد الامتحانات وفق الجداول التى تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية.



وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد استمرار المراجعة النهائية لجميع الطلاب في المدارس، وتتم على جزئيات المنهج، بالإضافة إلى المراجعات المجانية النهائية للصفين الثالث الإعدادي والثانوي مع استمرار مجموعات الدعم المدرسي.