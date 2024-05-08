الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالوادى الجديد

غرفة العمليات منعقدة
غرفة العمليات منعقدة لمتابعة امتحانات النقل بالوادي

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة؛ لمتابعة سير عمليات امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي عام وفني ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين، حيث يؤدي نحو ٣٥ ألف طالب وطالبة الامتحانات، موزعين على ٣٣٥ لجنة بالإدارات التعليمية الخمس. 

وأكد وكيل التعليم أنه يجرى التواصل اللحظي مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، ومتابعة تنظيم دخول الطلاب اللجان الامتحانية، وتنفيذ كل الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي بقوة لأى تجاوزات أو محاولات للغش واتخاذ إجراءات رادعة مع المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط  الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة التعاون والتكاتف وتضافر كل الجهود وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب من أجل سير أعمال الامتحانات بكل انضباط، وتذليل كل العقبات إن وجدت من أجل مرور الامتحانات بكل هدوء وانضباط.

 

وانطلقت اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي بمحافظة الوادي الجديد وفق الجداول التي جرى إعلانها من قبل الإدارات التعليمية والمديرية، ويؤدي طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اليوم، وكذا الأول والثاني الإعدادي وطلاب النقل بالتعليم الفني الامتحانات في يومها الأول.


وأكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء 8 مايو، حيث انتهت المديرية وكل الإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة، من كل الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث تعقد الامتحانات وفق الجداول التى تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية.


وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد استمرار المراجعة النهائية لجميع الطلاب في المدارس، وتتم على جزئيات المنهج، بالإضافة إلى المراجعات المجانية النهائية للصفين الثالث الإعدادي والثانوي مع استمرار مجموعات الدعم المدرسي.

غرفة العمليات اعضاء الغرفة لمتابعة سير عمليات امتحانات نهاية العام صفوف النقل التواصل اللحظى الإدارات التعليمية توفير كافة الاحتياجات والتدابير وفير الأجواء الملائمة توفير الجو الآمن والمناسب للطلاب

الأكثر قراءة

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

أخرهم مجدي شطة.. مشاهير خلف القضبان بسبب المخدرات

"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للصف الثالث الإعدادى بمدرسة الزمالك الإعدادية

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟