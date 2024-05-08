"تعليم مطروح": أجواء انضباطية فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى بصفوف النقل

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدرستي محمد نجا سعد الثانوية بنات ووادي ماجد الابتدائية وسط أجواء هادئة وآمنة.

وتفقد وكيل تعليم مطروح، مسار امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ في يومها الأول بمدرسة محمد نجا سعد، حيث اطمأن من الطالبات على انتظام عمل المنصة الإلكترونية للامتحان، وتمكن جميع الطالبات من الدخول على المنصة.

- امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية

كما تابع وكيل تعليم مطروح امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية فى يومها الأول بمدرسة وادى ماجد الابتدائية، حيث أكد وكيل تعليم مطروح لمدير المدرسة، أن المديريه لا تدخر جهدا فى تقديم كل أوجه الدعم للإدارة المدرسية فى سبيل انتظام وضبط المنظومة التعليمية.

وأوضح مدير التعليم، أن طلاب الصف الخامس الابتدائي أدوا امتحان اليوم الأول في مادتي اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعة ونصف أعقبتها الدراسات الاجتماعية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف كذلك، بينما استهل طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحاناتهم بأداء امتحان اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي حاسب آلي فترة أولى لمدة ساعة واحدة والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف فقط.

كذلك أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة التربية الفنية فترة واحدة لمدة ساعتين، مضيفا أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان اليوم الأول إلكترونيا وورقيا في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة 3 ساعات والجغرافيا فترة ثانية لمدة ساعة ونصف فقط، وكذلك أدى طلاب مدارس التعليم الفني بكل نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد.

- صفوف النقل

وأكد شحاتة أن انطلاق امتحانات صفوف النقل لكل المراحل التعليمية جاء وسط أجواء آمنة وهادئة بكل أرجاء مطروح، مؤكدا أنه اطمأن منذ الصباح الباكر من خلال الاتصال بمديري الإدارات ورؤساء اللجان الفرعية على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات النقل بصفة عامة وامتحانات الصف الأول الثانوي (إلكترونيا وورقيا) في كل اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، أن العملية الامتحانية انطلقت وفق إطارها الصحيح، مشيرًا إلى أن تعليم مطروح حريص على توافر المناخ التربوي المناسب والأجواء الهادئة بكل اللجان في أرجاء المحافظة، وفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

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