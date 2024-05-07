وكيل تعليم مطروح: جاهزون لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل غدًا

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن جاهزية تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثان للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث بمحافظة مطروح صباح غدٍ الأربعاء، وفقًا للجداول التي أعلنتها المديرية.

-غرفة عمليات على مستوى المديرية

وأكد شحاتة أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها، مضيفًا أنه شدد على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديرى المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

- الجدية والأمانة المهنية

ووجّه شحاتة إلى العاملين بالمنظومة التعليمية رسالة واضحة وصريحة مفادها ضرورة الالتزام بالجدية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط، وفي سبيل حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان، من أجل إعداد أجيال وطنية قادرة على تحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

- عمليات التصحيح

واختتم مدير المديرية تصريحاته مشيرًا إلى أن عمليات التصحيح سوف تتم يوميًا بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات من أجل الانتهاء من عملية رصد الدرجات وإعلان النتائج فى المواعيد المحددة.

وفي سياق آخر، كان قد قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس بحظر تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم تحت أى مسمى "تبرعات" للمدرسة، دون أى سند قانونى، وعدم ربطها بحصول الطلاب على أرقام الجلوس أو جدول الامتحان.

عهدة المدرسة المستديمة

وأوضح شحاتة أنه أكد لمديري الإدارات أنه في حال رغبة أي ولي أمر في التبرع عليه التوجه لإدارة المدرسة والحصول على إيصال 123 بما يفيد دخول المبلغ للحساب الموحد، وبالنسبة للتبرع العيني يتوجب على المدارس عمل إذن إضافة ودخول ذلك التبرع ضمن عهدة المدرسة المستديمة، مع عدم ربط ذلك بدخول الطالب الامتحان من عدمه.