وكيل "تعليم مطروح": حظر تحصيل أى مبالغ نقدية "تبرعات" من الطلاب وأولياء أمورهم

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس بحظر تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم تحت أى مسمى "تبرعات" للمدرسة بدون أى سند قانونى وعدم ربطها بحصول الطلاب على أرقام الجلوس أو جدول الامتحان.

عهدة المدرسة المستديمة

وأوضح شحاتة، أنه أكد لمديري الإدارات أنه في حال رغبة أي ولي أمر في التبرع عليه التوجه لإدارة المدرسة والحصول علي إيصال 123 بما يفيد دخول المبلغ للحساب الموحد، وبالنسبة للتبرع العيني يتوجب على المدارس عمل إذن إضافة ودخول ذلك التبرع ضمن عهدة المدرسة المستديمة مع عدم ربط ذلك بدخول الطالب الامتحان من عدمه

ليس من صلاحية مجلس الأمناء سواء للمدرسة أو الادارة أو المديرية التصريح بجمع التبرعات

وأشار مدير المديرية إلي أنه أوضح لمسئولي الإدارات الثماني أنه ليس من صلاحية مجلس الأمناء، سواء للمدرسة أو الإدارة أو المديرية، التصريح بجمع التبرعات، كذلك ليس من صلاحية وكيل الوزارة أو مدير الإدارة الموافقة على جمع التبرعات من الطلبة مهما كانت الأسباب، موضحًا أن من يصدر تعليمات بالتصريح بجمع التبرعات يصبح مخالفًا للتعليمات ومنها الكتاب الوزاري الدوري رقم 39 بتاريخ 19 أغسطس لسنة 2016.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

واختتم "شحاتة" تصريحاته، مؤكدًا أن المديرية سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يخالف القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وذلك في إطار حرص المديرية على ضبط المنظومة التعليمية.